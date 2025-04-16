ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 08:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 16 أبريل الساعة 8:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5463 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 5008 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4997 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4780 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4770 جنيهًا للبيع و 4740 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4097 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4089 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3187 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3180 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2731 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2726 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169914 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38240 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3326.55 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3329.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 8:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4780 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 239000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 478000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 717000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 956000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1195000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.