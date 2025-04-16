ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 08:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 8:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5469 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5463 جنيهًا للبيع و 5429 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 5013 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5008 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4785 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4780 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4101 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4097 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3190 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2734 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 170092 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 169914 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38280 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38240 جنيهًا للبيع و 38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 8:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4760 جنيه للشراء، وللبيع 4785 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23800 جنيه للشراء، وللبيع 23925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47600 جنيه للشراء، وللبيع 47850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119000 جنيه للشراء، وللبيع 119625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238000 جنيه للشراء، وللبيع 239250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 476000 جنيه للشراء، وللبيع 478500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 714000 جنيه للشراء، وللبيع 717750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 952000 جنيه للشراء، وللبيع 957000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1190000 جنيه للشراء، وللبيع 1196250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.