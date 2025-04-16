ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5451 للشراء في تحديث 09:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 16 أبريل الساعة 9:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5474 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5474 جنيهًا للبيع و5440 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5018 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4790 جنيهًا للبيع و4770 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4106 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3193 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3193 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2737 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2737 جنيهًا للبيع و 2720 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 170269 جنيهًا للبيع و169559 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 170269 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 38320 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 38320 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 16 أبريل الساعة 9:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4770 جنيه للشراء، وللبيع 4790 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23850 جنيه للشراء، وللبيع 23950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47700 جنيه للشراء، وللبيع 47900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 119250 جنيه للشراء، وللبيع 119750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238500 جنيه للشراء، وللبيع 239500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 477000 جنيه للشراء، وللبيع 479000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 715500 جنيه للشراء، وللبيع 718500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 954000 جنيه للشراء، وللبيع 958000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1192500 جنيه للشراء، وللبيع 1197500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.