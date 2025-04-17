درجة الحرارة القاهرة اليوم الخميس 17 ابريل : ارتفاع تدريجي وأجواء مائلة للحرارة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن يوم الخميس 17 أبريل 2025 سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم أنحاء مصر، مع تأثير واضح على العاصمة القاهرة. حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة بين 17 درجة مئوية كحد أدنى خلال ساعات الصباح الباكر والليل، و28 درجة مئوية كحد أقصى خلال فترة النهار.

الطقس العام في القاهرة

يتميز الطقس في القاهرة اليوم بأنه مائل للحرارة خلال النهار، مع سماء صافية إلى مشمسة تسمح بارتفاع درجات الحرارة تدريجيا. في المقابل، تكون الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل، ما يدعو إلى ارتداء ملابس مناسبة لتلك الفترات.

الشبورة المائية والرياح

تشهد القاهرة وبعض المناطق المحيطة بها، خاصة الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، شبورة مائية صباحية قد تؤثر على الرؤية أثناء القيادة. كما تنشط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء، وتكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، مما قد يزيد من الإحساس بالبرودة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

فيما يلي جدول يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة وبعض المناطق المجاورة اليوم:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 28 17 العاصمة الإدارية 27 16 6 أكتوبر 27 16 بنها 27 16 دمنهور 26 16 وادي النطرون 26 15 كفر الشيخ 25 15 المنصورة 26 15 الزقازيق 26 16 شبين الكوم 26 15 طنطا 25 15 دمياط 22 16 بورسعيد 24 17 الإسماعيلية 27 14 السويس 26 15

هذا الجدول يوضح أن القاهرة تتمتع بدرجات حرارة معتدلة مقارنة ببعض المناطق الأخرى التي قد تكون أبرد قليلا أو أكثر دفئا .

الطقس في مصر بشكل عام اليوم

تتراوح درجات الحرارة في مصر اليوم بين معتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة في أسوان إلى 36 درجة مئوية، مما يشير إلى بداية مبكرة لموجات الحرارة الصيفية في الجنوب.

نصائح هامة للمواطنين

ارتداء ملابس خفيفة ومناسبة للطقس الحار خلال النهار، مع الاحتفاظ بملابس دافئة للبرودة ليلا.

الحذر من الشبورة المائية صباحا عند القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، خصوصا في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

استخدام واقي الشمس لتجنب الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

متابعة النشرات الجوية المحلية للحصول على تحديثات مستمرة حول حالة الطقس.