تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 09:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 17 أبريل الساعة 9:45 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5440 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 34 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5474 جنيهًا للبيع و 5440 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4987 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 32 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5018 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4760 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 30 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4790 جنيهًا للبيع و4760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4080 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 26 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4106 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3173 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 20 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2720 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 1066 جنيهًا ليبلغ 169203 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 170269 جنيهًا للبيع و169203 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38080 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 240 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38320 جنيهًا للبيع و 38080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 17 أبريل الساعة 9:45 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.