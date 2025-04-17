سعر الدولار اليوم في سوريا 17 أبريل: ارتفاع جديد في ادلب في بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في سوريا 17 أبريل 2025 في بداية التعاملات مع ختام الأسبوع الحالي في تقرير نوضح فيه آخر تطورات سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في المحافظات المختلفة في المبيع والشراء بالتحديد في درعا وحماه والرقة وطرطوس وحمص ومنبغ وغيرهم، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصل سعر الدولار اليوم في سوريا في تحديث الساعة 11:02 بتوقيت سوريا للمستويات التالية:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11200 ليرة في الشراء، 11300 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11250 ليرة في الشراء، 11300 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

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سعر الدولار مقابل الليرة السورية أمس

عند المقارنة مع سعر الدولار مقابل الليرة السورية يوم أمس الأربعاء 16 أبريل 2025م فقد سجل في التعاملات الصباحية:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10850 ليرة في الشراء، 10950 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سعر الدولار في سوريا الثلاثاء

وفي التوقيت الصباحي يوم الثلاثاء الفائت سجل سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة الأرقام الموضحة في المحافظات:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10850 ليرة في الشراء، 10950 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

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