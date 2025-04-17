سعر الذهب اليوم 17 أبريل: عيار 21 تجاوز 4700 جنيه في الصاغة !

ضمن نشرتنا حول المعدن الأصفر نسرد سعر الذهب اليوم الخميس ختام الأسبوع الموافق 17 أبريل 2025 في بداية التعاملات في الصباح الباكر في الصاغة، حيث نوضح سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه أو ضرائب من عيار 12 حتى عيار 24 لكل مهتم بمعرفة تطورات الذهب في السوق والذي أصبح التريند اليومي تقريبًا في ظل التوتر الدولي الحادث، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب اليوم في تحديث الصباح الساعة 10:14 للمستوى الموضح بدون مصنعيه أو ضرائب محلية:

العيارات الذهبية سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5469 جنيه مصري 5435 جنيه مصري ذهب عيار 22 5013 جنيه مصري 4982 جنيه مصري ذهب عيار 21 4785 جنيه مصري 4756 جنيه مصري ذهب عيار 18 4102 جنيه مصري 4076 جنيه مصري ذهب عيار 12 2734 جنيه مصري 2718 جنيه مصري أونصة الذهب 170105 جنيه مصري 169047 جنيه مصري جنيه الذهب 38280 جنيه مصري 38048 جنيه مصري

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سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في بداية التعاملات المستوى الموضح في الجدول بدون مصنعيه:

العيار السعر 1 جرام ذهب عيار 21 4785 جنيه مصري 5 جرام ذهب عيار 21 23925 جنيه مصري 10 جرام ذهب عيار 21 47850 جنيه مصري 15 جرام ذهب عيار 21 71775 جنيه مصري 20 جرام ذهب عيار 21 95700 جنيه مصري 25 جرام ذهب عيار 21 119625 جنيه مصري 50 جرام ذهب عيار 21 239250 جنيه مصري 100 جرام ذهب عيار 21 478500 جنيه مصري 250 جرام ذهب عيار 21 1196250 جنيه مصري 500 جرام ذهب عيار 21 2392500 جنيه مصري 100 جرام ذهب عيار 21 478500 جنيه مصري

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لماذا نحب الذهب؟

يعد الذهب من أكثر المعادن التي حظيت بإعجاب الإنسان منذ القدم، ويعود هذا الحب العميق والمستمر له إلى مجموعة من العوامل النفسية والثقافية والاقتصادية والجمالية التي اجتمعت في هذا المعدن الفريد. فالذهب لا يمثل فقط مادة لامعة وجذابة بصريًا، بل يعكس عبر العصور رموزًا للثروة والقوة والجمال، وهو ما جعله حاضرًا في حياة الإنسان بكل أبعادها من المهد إلى اللحد.

أحد الأسباب الأساسية التي تجعل الناس يحبون الذهب هو مظهره الفاتن. لمعانه الخاص ولونه الأصفر الدافئ يميزانه عن باقي المعادن، ويجعلان منه رمزًا للجمال والرفاهية. فهو لا يصدأ ولا يتغير مع الزمن، ما يجعله مادة مثالية لصناعة الحلي والمجوهرات التي ترتبط بالمناسبات السعيدة مثل الزواج والخطوبة والاحتفالات.

من الناحية الاقتصادية، يتميز الذهب بكونه ملاذًا آمنًا يحافظ على قيمته حتى في أوقات الأزمات. في فترات عدم الاستقرار المالي أو التضخم، يتجه الأفراد إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على ثرواتهم، مما يعزز قيمته في أعين الناس ويجعله محبوبًا ليس فقط كمادة زينة، بل أيضًا كوسيلة للادخار والاستثمار. هذا الطابع الاقتصادي الراسخ يزيد من ارتباط الناس العاطفي بالذهب، ويجعل امتلاكه مصدرًا للشعور بالأمان والاطمئنان.

ثقافيًا، يرتبط الذهب بالكثير من العادات والتقاليد، خصوصًا في المجتمعات الشرقية، حيث يعتبر من الهدايا الأساسية في المناسبات الاجتماعية والدينية. كما يستخدم في طقوس ومراسم تعبر عن المكانة الاجتماعية أو التقدير والاحترام، مما يعزز من رمزيته وقيمته في الوجدان الشعبي.

كذلك، فإن الندرة تلعب دورًا مهمًا في تعلق الإنسان بالذهب، فهو معدن نادر وصعب الاستخراج، ما يمنحه ميزة إضافية من حيث التقدير والرغبة في امتلاكه. وكلما كان الشيء نادرًا، زادت قيمته المعنوية والمادية.

وفي النهاية، يمكن القول إن حب الإنسان للذهب ليس مجرد انجذاب لشكله أو قيمته، بل هو مزيج من الشعور بالجمال، والرغبة في الأمان، والتأثر بالثقافة، والبحث عن التميز، ما يجعل الذهب أكثر من مجرد معدن، بل جزءًا من هوية الإنسان وتاريخه.