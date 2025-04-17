تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5417 للشراء في تحديث 11:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 17 أبريل الساعة 11:15 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5446 جنيهًا للبيع و5417 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4992 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4765 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4084 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3177 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2723 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169381 جنيهًا للبيع و168492 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 169559 جنيهًا للبيع و 168848 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38120 جنيهًا للبيع و37920 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 17 أبريل الساعة 11:15 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4740 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23700 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47400 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118500 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237000 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 711000 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 948000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1185000 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.