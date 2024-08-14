انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:45 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليبلغ 49.45 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.44 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.09 جنيها، وللبيع 49.19 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.10 جنيها، وللبيع عند 49.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.45 جنيها، وسعر البيع 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.35 جنيها، وسعر البيع هو 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.30 جنيها، وسعر البيع 49.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.31 جنيها، وسعر البيع 49.41 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.15 جنيها وبيعه بسعر 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.19 جنيها وبيعه بسعر 49.29 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.25 جنيها، وللبيع عند 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.14 جنيها، وسعر البيع 49.24 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.