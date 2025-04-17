سعر الدولار اليوم في العراق 17 أبريل في بورصة كركوك وبغداد والسليمانية

في تقرير العملات نسرد سعر الدولار اليوم في العراق في بداية التعاملات الصباحية الخميس الموافق 17 أبريل 2025م، حيث نوضح سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي في البورصات مثل بورصة بغداد وكركوك والسليمانية واربيل وغيرهم مع المقارنة مع سعر يوم أمس الأربعاء، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في العراق

وصل سعر الدولار اليوم في العراق في تحديث الساعة 12:39 للمستوى الموضح:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد: 146850 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة البصرة: 146900 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة اربيل: 147200 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة كركوك: 147350 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة السليمانية: 147350 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة دهوك: 147250 دينار عراقي.

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي أمس

سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يوم أمس الأربعاء 16 أبريل 2025 المستوى الموضح:

سعر 100 دولار في بورصة بغداد: 146700 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة البصرة: 146750 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة اربيل: 146950 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة كركوك: 147100 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة السليمانية: 147150 دينار عراقي.

سعر 100 دولار في بورصة دهوك: 146950 دينار عراقي.

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الدينار العراقي والتضخم

يعد الدينار العراقي مرآة للوضع الاقتصادي في العراق، حيث يتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم والسياسات النقدية والمالية المتبعة. في السنوات الأخيرة، شهد العراق تحديات اقتصادية متعددة أثرت على قيمة الدينار واستقرار الأسعار.​

أحد أبرز هذه التحديات هو الارتفاع في معدلات التضخم، والذي يعود إلى عدة عوامل. منها زيادة المعروض النقدي نتيجة لطباعة كميات كبيرة من العملة دون تغطية إنتاجية كافية، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للدينار. كما أن الاعتماد الكبير على الواردات يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتضخم المستورد، حيث ترتفع أسعار السلع المستوردة نتيجة لتقلبات أسعار الصرف العالمية.​

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلبات أسعار النفط، التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي. فعندما تنخفض أسعار النفط، تتراجع الإيرادات الحكومية، مما يؤدي إلى عجز في الميزانية قد يعالج بزيادة الإنفاق أو طباعة المزيد من النقود، مما يفاقم من معدلات التضخم.​

في عام 2024، فقد الدينار العراقي حوالي 5% من قيمته مقارنة بالعام السابق، نتيجة لتراجع الاحتياطيات النقدية مقابل كمية العملة المصدرة. كما شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا بنسبة 3.4% في مايو 2024، مع تفاوت في هذه المعدلات بين المناطق المختلفة في البلاد. ​

لمواجهة هذه التحديات، اتخذ البنك المركزي العراقي عدة إجراءات تهدف إلى استقرار العملة والتحكم في معدلات التضخم، مثل تعزيز احتياطيات الذهب، والتي شهدت نموًا بنسبة 45.1% في الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفصل نفسه من العام السابق. كما تم تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية.​

بالرغم من هذه الجهود، لا تزال التحديات قائمة، ويتطلب الأمر تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، مثل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات. فقط من خلال هذه الإجراءات يمكن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين قيمة الدينار العراقي على المدى الطويل.