حالة الطقس اليوم 17 أبريل 2025 في مختلف المحافظات القاهرة والسواحل الشمالية والصعيد

في أجواء الربيع الجميلة دعونا نتعرف على حالة الطقس اليوم وفق النشرة الرسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومعلومات حول درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات وبالتحديد محافظة القاهرة والسواحل الشمالية والصعيد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

حالة الطقس اليوم

وفق النشرة الرسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن حالة الطقس اليوم الخميس والمتوقعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 أبريل 2025 كما هو موضح في البيان:

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وفق نشرة حالة الطقس اليوم فإن درجات الحرارة اليوم في القاهرة هي العظمى 28 والصغرى 17، بينما يوم الجمعة 18 أبريل ستكون بإذن الله 30 درجة العظمى الصغرة 18، ويوم السبت 31 الكبرى والصغرى 18، والأحد 30 الكبرى و18 الصغرى، والإثنين ستصل إلى 31 في العظمى والصغرى 20، والثلاثاء 32 الكبرى و20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

وفق نشرة حالة الطقس فإن درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية الخميس هي 24 درجة العظمى والصغرى 15، والجمعة 25 درجة الكبرى و16 الصغرى، والسبت 23 درجة الكبرى والصغرى 16، والأحد 24 درجة الكبرى و15 الصغرى، والإثنين 31 درجة الكبرى و18 الصغرى، والثلاثاء 32 الكبرى والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد

وفق نشرة الطقس اليوم فإن درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد هي الخميس 32 درجة الكبرى و15 الصغرى، والجمعة 32 درجة الكبرى و16 الصغرى، ويوم السبت 33 درجة الكبرى و17 الصغرى، الأحد 34 درجة الكبرى و18 الصغرى، والإثنين 35 درجة الكبرى و19 الصغرى والثلاثاء 36 درجة الكبرى و19 الصغرى.

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