سعر الجنيه الذهب اليوم 17 أبريل: يقترب على 40 ألف جنيه في الصاغة بدون مصنعيه

ضمن نشرة الأخبار الخاصة بنا حول سعر الذهب، نسرد سعر الجنيه الذهب اليوم في منتصف التعاملات الخميس شراء وبيع 17 أبريل 2025، حيث نوضح في جدول منفصل سعر الذهب اليوم في مختلف العيارات، وفقرة أخرى منفصلة حول الجنيه، مع العلم أن السعر الموضح هو السعر بدون أي ضرائب، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17 أبريل في تحديث الساعة 12:31 للرقم الموضح في الشراء:

العدد السعر 1 جنيه ذهب 38104 جنيه مصري 5 جنيه ذهب 190520 جنيه مصري 10 جنيه ذهب 381040 جنيه مصري 15 جنيه ذهب 571560 جنيه مصري 20 جنيه ذهب 762080 جنيه مصري 25 جنيه ذهب 952600 جنيه مصري 50 جنيه ذهب 1905200 جنيه مصري 100 جنيه ذهب 3810400 جنيه مصري 250 جنيه ذهب 9526000 جنيه مصري 500 جنيه ذهب 19052000 جنيه مصري 100 جنيه ذهب 3810400 جنيه مصري

ستحب قراءة: سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم الخميس 17 بريل 2025

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات المستويات الموضحة في الجدول:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5443 جنيه مصري 5419 جنيه مصري ذهب عيار 22 4989 جنيه مصري 4967 جنيه مصري ذهب عيار 21 4763 جنيه مصري 4742 جنيه مصري ذهب عيار 18 4082 جنيه مصري 4064 جنيه مصري ذهب عيار 12 2722 جنيه مصري 2710 جنيه مصري أونصة الذهب 169296 جنيه مصري 168550 جنيه مصري جنيه الذهب 38104 جنيه مصري 37936 جنيه مصري

ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم عيار 24 الخميس بدون مصنعيه: بكم وصل سعر الشراء والبيع ؟

سلبيات الاستثمار في الذهب

يعتبر الذهب من أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين حول العالم، خصوصًا في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، ورغم ما يتمتع به من سمعة قوية كملاذ آمن، فإن الاستثمار في الذهب لا يخلو من السلبيات والتحديات التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين وعوائدهم المستقبلية. إن إدراك هذه السلبيات أمر ضروري لأي شخص يفكر في تخصيص جزء من أمواله لهذا النوع من الأصول.

أولى سلبيات الاستثمار في الذهب تكمن في أنه لا يدر عائدًا دوريًا. بخلاف العقارات التي قد توفر أرباحًا أو إيجارات منتظمة، فإن الذهب لا يولد أي دخل ثابت، بل يعتمد الربح منه فقط على فرق السعر بين الشراء والبيع. هذا يعني أن المستثمر قد يحتفظ بالذهب لفترات طويلة دون أن يحقق أي دخل منه، مما يؤثر على القدرة على تدوير رأس المال أو استخدامه في استثمارات أكثر نشاطًا.

من الجوانب السلبية الأخرى تقلب الأسعار. رغم أن الذهب يعد مستقرًا نسبيًا مقارنة ببعض الأصول الأخرى، إلا أن سعره قد يشهد تذبذبات كبيرة في فترات قصيرة نتيجة عوامل عالمية مثل قرارات البنوك المركزية، تحركات الدولار، أو حتى الأزمات الجيوسياسية. هذا التقلب قد يؤدي إلى خسائر مفاجئة في حال لم يتم اختيار توقيت الاستثمار أو البيع بشكل مناسب.

يضاف إلى ذلك أن الذهب كأصل استثماري لا يوفر حماية حقيقية من التضخم في جميع الأحوال. ففي بعض الفترات، قد لا ترتفع أسعار الذهب بنفس معدل ارتفاع الأسعار العامة في الأسواق، مما يجعل القوة الشرائية لرأس المال المستثمر تتراجع بدلًا من أن تحفظ قيمتها. كذلك فإن الاستثمار في الذهب قد يتأثر بالسياسات الاقتصادية العالمية، حيث يميل المستثمرون في هذه الحالة إلى الاتجاه نحو أدوات مالية أخرى أكثر ربحية.

التخزين والتأمين من التحديات الإضافية التي يواجهها المستثمرون في الذهب المادي، مثل السبائك أو العملات الذهبية. فالحفاظ على الذهب بشكل آمن يتطلب تكلفة إضافية، سواء في شكل خزائن خاصة. هذه التكاليف تؤثر على صافي العائد الاستثماري.

في المجمل، ورغم أن الذهب يعتبر أداة جيدة لتنويع المحفظة الاستثمارية، إلا أن الاعتماد عليه بشكل كامل قد لا يكون الخيار الأمثل نظرًا لسلبياته المتعلقة بقلة العائد، تقلب الأسعار، وصعوبة التخزين.