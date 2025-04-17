سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس وفق بورصة الدواجن آخر تحديث

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري 17 أبريل 2025م وفق بيانات بورصة الدواجن تحديث منتصف اليوم في تقرير مفصل، وبنفس التقرير سنوضح اسعار الكتاكيت اليوم بشكل عام مثل كتكوت ساسو وبط بغال وبط مسكوفي وكتكوت بلدي وهجين وغير ذلك، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس في تحديث الساعة 12:50 ظهرًا للمستوى الموضح:

الشركات السعر المؤشر الوطنية 49.50 جنيه 0 القاهرة للدواجن 51 جنيه 0 الوادي 45 جنيه 0 نيوهوب ايجيبت 48 جنيه 0 مكه المكرمة 45 جنيه 0 عاصم الخرصاوى 42 جنيه 0 القصبي 48 جنيه 0

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اسعار الكتاكيت اليوم

وصلت اسعار الكتاكيت اليوم في تحديث الساعة 12:50 للمستويات الموضحة:

الصنف السعر المؤشر كتكوت أبيض شركات 51 جنيه 0 كتكوت أبيض قطعان 34.50 جنيه 0 كتكوت ساسو 14 جنيه 0 كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 0 كتكوت بلدي 7.50 جنيه 0 كتكوت هجين 10 جنيه 0 كتكوت جيل ثاني 12 جنيه 0 بط فرنساوي (يوم) 20 جنيه 0 بط مسكوفي (يوم) 43 جنيه 0 بط بغال (يوم) 33 جنيه 0

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اسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

الصنف السعر المؤشر الفراخ البيضاء 78 جنيه 0 الفراخ الساسو 80 جنيه 0 امهات بيضاء 70 جنيه 0 كتكوت أبيض شركات 51 جنيه 0 كتكوت أبيض قطعان 34.50 جنيه 0 كتكوت ساسو 14 جنيه 0 كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 0 كتكوت بلدي 7.50 جنيه 0 كتكوت هجين 10 جنيه 0 كتكوت جيل ثاني 12 جنيه 0 بط فرنساوي 20 جنيه 0 بط مسكوفي 43 جنيه 0 بط بغال محلي 33 جنيه 0 بيض أبيض 110 جنيه 0 بيض أحمر 115 جنيه 0 بيض بلدي 92 جنيه 0

سعر علف الدواجن اليوم​

الصنف السعر علف بادي 23% 21,600 جنيه علف نامي 21% 21,500 جنيه علف ناهي 19% 21,300 جنيه علف بادي نامي 21,5% 20,050 جنيه علف بيض انتاجي 16% 16,600 جنيه علف بيض انتاجي 18% 17,000 جنيه

مع العلم أن الأسعار الموضحة هي متوسط أسعار قد ترتفع أو تنخفض وفق وضع السوق، لذلك يعد السعر مجرد سعر استرشادي فقط ولا يعتبر نصيحة مالية سواء للشراء أو البيع، ويجب عليك أن تستشير مختص في حال قررت القيام بأي منهما أو فتح مشروع خاص بالدواجن أو الكتاكيت، وفي النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الكتكوت الأبيض اليوم وأسعار الدواجن بشكل عام في البورصة الخاصة بها وسعر العلف وغير ذلك عن طريق موقعنا مصر 365.