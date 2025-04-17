ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5423 للشراء في تحديث 12:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17 أبريل الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5446 جنيهًا للبيع و5423 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4992 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4765 جنيهًا للبيع و4745 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4755 جنيهًا للبيع و 4735 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4084 جنيهًا للبيع و4067 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3177 جنيهًا للبيع و3163 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2723 جنيهًا للبيع و2711 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169381 جنيهًا للبيع و168670 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38120 جنيهًا للبيع و37960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3329.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3322.57 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 17 أبريل الساعة 12:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4745 جنيه للشراء، وللبيع 4765 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23725 جنيه للشراء، وللبيع 23825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47450 جنيه للشراء، وللبيع 47650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118625 جنيه للشراء، وللبيع 119125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237250 جنيه للشراء، وللبيع 238250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 474500 جنيه للشراء، وللبيع 476500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 711750 جنيه للشراء، وللبيع 714750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 949000 جنيه للشراء، وللبيع 953000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1186250 جنيه للشراء، وللبيع 1191250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.