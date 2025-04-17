سعر الذهب اليوم في السعودية 17 أبريل: عيار 21 يتخطى 350 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم في السعودية في منتصف التعاملات وفق سوق المعدن الأصفر العالمي، حيث نوضح في التقرير سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال وهي العملة الرسمية المحلية والدولار الأمريكي وهي العملة العالمية في جدول مفصل نسرد من خلاله سعر مختلف العيارات بدون مصنعيه أو أي نوع من أنواع الضرائب المحلية، التفاصيل حول سعر الذهب اليوم في السعودية في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية في تحديث الساعة 2:00 بتوقيت المملكة المستوى التالي:

الجرامات الذهبية السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي جرام الذهب عيار 24 401.45 106.99 جرام الذهب عيار 22 368.00 98.08 جرام الذهب عيار 21 351.27 93.62 جرام الذهب عيار 20 334.55 89.16 جرام الذهب عيار 18 301.09 80.24 جرام الذهب عيار 16 267.64 71.33 جرام الذهب عيار 14 234.18 62.41 جرام الذهب عيار 12 200.73 53.50 جرام الذهب عيار 10 167.27 44.58

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سعر الذهب بالريال السعودي

عند المقارنة مع سعر الذهب يوم الثلاثاء الفائت الموافق 15 أبريل 2025 فقد سجل في منتصف التعاملات هذه الأرقام:

الوحدة بالجرام بالريـال السعودي بالدولار الأمريكي جرام الذهب عيار 24 388.57 ريال 103.56 دولار جرام الذهب عيار 22 356.19 ريال 94.93 دولار جرام الذهب عيار 21 340.00 ريال 90.61 دولار جرام الذهب عيار 20 323.81 ريال 86.30 دولار جرام الذهب عيار 18 291.43 ريال 77.67 دولار جرام الذهب عيار 16 259.05 ريال 69.04 دولار جرام الذهب عيار 14 226.67 ريال 60.41 دولار جرام الذهب عيار 12 194.29 ريال 51.78 دولار جرام الذهب عيار 10 161.91 ريال 43.15 دولار

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سعر الذهب الأيام الماضية

بينما سجل سعر الذهب في المملكة وفق السوق العالمي بالريال السعودي في الأيام الماضية هذه المستويات:

الأيام الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 الأربعاء 16 أبريل 2025 2,822.50 403,214.73 12,541.39 403.21 352.81 302.41 الثلاثاء 15 أبريل 2025 2,728.00 389,714.84 12,121.50 389.71 341.00 292.29 الإثنين 14 أبريل 2025 2,711.76 387,394.86 12,049.34 387.39 338.97 290.55 الأحد 13 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18 السبت 12 أبريل 2025 2,736.37 390,909.76 12,158.66 390.91 342.05 293.18 الجمعة 11 أبريل 2025 2,736.40 390,914.90 12,158.82 390.91 342.05 293.19 الخميس 10 أبريل 2025 2,682.45 383,207.51 11,919.09 383.21 335.31 287.41 الأربعاء 9 أبريل 2025 2,603.04 371,862.41 11,566.22 371.86 325.38 278.90 الثلاثاء 8 أبريل 2025 2,519.79 359,969.50 11,196.31 359.97 314.97 269.98 الإثنين 7 أبريل 2025 2,521.12 360,160.19 11,202.24 360.16 315.14 270.12 الأحد 6 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85 السبت 5 أبريل 2025 2,565.28 366,468.47 11,398.45 366.47 320.66 274.85 الجمعة 4 أبريل 2025 2,565.96 366,565.19 11,401.46 366.57 320.74 274.92 الخميس 3 أبريل 2025 2,629.09 375,583.87 11,681.97 375.58 328.64 281.69 الأربعاء 2 أبريل 2025 2,644.58 377,796.82 11,750.80 377.80 330.57 283.35 الثلاثاء 1 أبريل 2025 2,629.28 375,610.85 11,682.81 375.61 328.66 281.71 الإثنين 31 مارس 2025 2,637.25 376,749.97 11,718.24 376.75 329.66 282.56 الأحد 30 مارس 2025 2,617.65 373,950.49 11,631.17 373.95 327.21 280.46 السبت 29 مارس 2025 2,604.01 372,001.61 11,570.55 372.00 325.50 279.00 الجمعة 28 مارس 2025 2,604.28 372,040.30 11,571.76 372.04 325.54 279.03 الخميس 27 مارس 2025 2,580.37 368,623.81 11,465.49 368.62 322.55 276.47 الأربعاء 26 مارس 2025 2,549.46 364,208.01 11,328.14 364.21 318.68 273.16 الثلاثاء 25 مارس 2025 2,550.27 364,324.17 11,331.76 364.32 318.78 273.24 الإثنين 24 مارس 2025 2,543.62 363,373.78 11,302.20 363.37 317.95 272.53 الأحد 23 مارس 2025 2,552.07 364,580.79 11,339.74 364.58 319.01 273.44 السبت 22 مارس 2025 2,552.07 364,580.79 11,339.74 364.58 319.01 273.44 الجمعة 21 مارس 2025 2,552.26 364,608.89 11,340.61 364.61 319.03 273.46 الخميس 20 مارس 2025 2,570.40 367,200.07 11,421.21 367.20 321.30 275.40 الأربعاء 19 مارس 2025 2,572.41 367,487.06 11,430.13 367.49 321.55 275.62 الثلاثاء 18 مارس 2025 2,561.24 365,891.80 11,380.52 365.89 320.16 274.42

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم في السعودية عن طريق موقعنا مصر 365، مع التأكيد على أن الأسعار الموضحة هي بدون مصنعيه أو ضريبة، بل هي فقط وفق سوق الذهب الدولي.