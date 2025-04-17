سعر الفرنك السويسري اليوم 17 أبريل شراء وبيع في ختام الأسبوع

سعر الفرنك السويسري اليوم في منتصف التعاملات في البنوك في تقرير من تقاريرنا حول أسعار العملات حيث نوضح من آخر تحديث وصل له سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري في جدول يسرد سعر الشراء والبيع في كل بنك، والإجابة على سؤال هل اقترب الفرنك من حاجز 70 جنيه أم لا ؟ التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم في منتصف التعاملات في تحديث الساعة 1:26 ظهرًا في الشراء والبيع للتالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 62.5591 62.7519 بنك CIB 62.3916 62.983 البنك المصري الخليجي 62.387 62.994 البنك العربى الافريقى الدولي 62.355 62.9461 بنك الكويت الوطني NBK 62.3305 62.9215 بنك نكست 62.3247 63.0387 مصرف أبوظبي الإسلامي 62.3247 63.0076 المصرف العربى الدولى AIB 62.3003 62.983 بنك فيصل الإسلامي 62.30 62.98 بنك SAIB 62.29 62.97 بنك البركة 62.2881 62.9707 البنك الأهلي المصري 62.2881 62.9707 بنك القاهرة 62.2881 62.9707 بنك قطر الوطني الأهلي QNB 62.2759 62.9584 بنك مصر 62.2759 62.9584 كريدي أجريكول 62.2759 62.9584 بنك الإسكندرية 62.2726 62.983 البنك الاهلي الكويتي 61.818 62.9707 بنك قناة السويس 61.8002 62.9707

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سلبيات الاستثمار في عملة الفرنك السويسري

يعرف الفرنك السويسري بكونه من العملات المستقرة نسبيًا والمرتبطة بصورة ذهنية قوية بالاقتصاد المتوازن والانضباط المالي، مما يجعله ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات العالمية. ورغم هذه الصورة الإيجابية، إلا أن الاستثمار في الفرنك السويسري لا يخلو من السلبيات والمخاطر التي يجب أن يضعها المستثمر في اعتباره قبل اتخاذ أي قرار متعلق بتحويل أو حفظ أمواله بهذه العملة.

من أبرز سلبيات الاستثمار في الفرنك السويسري هو العائد المنخفض على الأصول المقومة بهذه العملة، ويضاف إلى ذلك أن ارتفاع سعر الفرنك في الأسواق العالمية، والذي يعتبر ميزة في بعض الأحيان، قد يتحول إلى سلبية عند التعامل مع استثمارات دولية. فعندما تكون العملة قوية بشكل مبالغ فيه، قد تتأثر القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري، مما يؤدي إلى ضغوط على الشركات المحلية ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي. وهذا بدوره قد يؤثر على أداء الأصول المقومة بالفرنك ويقلل من جاذبيتها.

كذلك يشكل التدخل المتكرر من البنك الوطني السويسري في سوق الصرف الأجنبي أحد مصادر القلق للمستثمرين. فالبنك يتبع سياسة نشطة للحفاظ على استقرار العملة، وقد يلجأ إلى إجراءات مفاجئة غير متوقعة، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين. المثال الشهير على ذلك هو قرار البنك في عام 2015 بإلغاء الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك، والذي أدى إلى تقلبات حادة وخسائر كبيرة للمستثمرين في لحظات قليلة.

من التحديات الأخرى التي قد تواجه المستثمر في الفرنك السويسري محدودية السوق نسبيًا مقارنة بالعملات الكبرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. هذا قد يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ عمليات تحويل أو بيع بأحجام كبيرة دون التأثير على السعر، خاصة في الأسواق الناشئة أو عند الأزمات.

في المجمل، رغم الاستقرار النسبي للفرنك السويسري، فإن الاستثمار فيه لا يخلو من السلبيات بالتقلبات غير المتوقعة بسبب تدخلات البنك المركزي، ومحدودية السيولة في بعض الأحيان.