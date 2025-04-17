سعر الفرنك السويسري اليوم

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سعر الفرنك السويسري اليوم 17 أبريل شراء وبيع في ختام الأسبوع

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سعر الفرنك السويسري اليوم في منتصف التعاملات في البنوك في تقرير من تقاريرنا حول أسعار العملات حيث نوضح من آخر تحديث وصل له سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري في جدول يسرد سعر الشراء والبيع في كل بنك، والإجابة على سؤال هل اقترب الفرنك من حاجز 70 جنيه أم لا ؟ التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم في منتصف التعاملات في تحديث الساعة 1:26 ظهرًا في الشراء والبيع للتالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 62.5591 62.7519
بنك CIB
 62.3916 62.983
البنك المصري الخليجي
 62.387 62.994
البنك العربى الافريقى الدولي
 62.355 62.9461
بنك الكويت الوطني NBK
 62.3305 62.9215
بنك نكست
 62.3247 63.0387
مصرف أبوظبي الإسلامي
 62.3247 63.0076
المصرف العربى الدولى AIB
 62.3003 62.983
بنك فيصل الإسلامي
 62.30 62.98
بنك SAIB
 62.29 62.97
بنك البركة
 62.2881 62.9707
البنك الأهلي المصري
 62.2881 62.9707
بنك القاهرة
 62.2881 62.9707
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 62.2759 62.9584
بنك مصر
 62.2759 62.9584
كريدي أجريكول
 62.2759 62.9584
بنك الإسكندرية
 62.2726 62.983
البنك الاهلي الكويتي
 61.818 62.9707
بنك قناة السويس
 61.8002 62.9707

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سلبيات الاستثمار في عملة الفرنك السويسري

يعرف الفرنك السويسري بكونه من العملات المستقرة نسبيًا والمرتبطة بصورة ذهنية قوية بالاقتصاد المتوازن والانضباط المالي، مما يجعله ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات العالمية. ورغم هذه الصورة الإيجابية، إلا أن الاستثمار في الفرنك السويسري لا يخلو من السلبيات والمخاطر التي يجب أن يضعها المستثمر في اعتباره قبل اتخاذ أي قرار متعلق بتحويل أو حفظ أمواله بهذه العملة.

من أبرز سلبيات الاستثمار في الفرنك السويسري هو العائد المنخفض على الأصول المقومة بهذه العملة، ويضاف إلى ذلك أن ارتفاع سعر الفرنك في الأسواق العالمية، والذي يعتبر ميزة في بعض الأحيان، قد يتحول إلى سلبية عند التعامل مع استثمارات دولية. فعندما تكون العملة قوية بشكل مبالغ فيه، قد تتأثر القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري، مما يؤدي إلى ضغوط على الشركات المحلية ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي. وهذا بدوره قد يؤثر على أداء الأصول المقومة بالفرنك ويقلل من جاذبيتها.

كذلك يشكل التدخل المتكرر من البنك الوطني السويسري في سوق الصرف الأجنبي أحد مصادر القلق للمستثمرين. فالبنك يتبع سياسة نشطة للحفاظ على استقرار العملة، وقد يلجأ إلى إجراءات مفاجئة غير متوقعة، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين. المثال الشهير على ذلك هو قرار البنك في عام 2015 بإلغاء الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك، والذي أدى إلى تقلبات حادة وخسائر كبيرة للمستثمرين في لحظات قليلة.

من التحديات الأخرى التي قد تواجه المستثمر في الفرنك السويسري محدودية السوق نسبيًا مقارنة بالعملات الكبرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. هذا قد يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ عمليات تحويل أو بيع بأحجام كبيرة دون التأثير على السعر، خاصة في الأسواق الناشئة أو عند الأزمات.

في المجمل، رغم الاستقرار النسبي للفرنك السويسري، فإن الاستثمار فيه لا يخلو من السلبيات بالتقلبات غير المتوقعة بسبب تدخلات البنك المركزي، ومحدودية السيولة في بعض الأحيان.

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