سعر الحديد اليوم الخميس 17 أبريل 2025 آخر تحديث مع نهاية الأسبوع

سعر الحديد اليوم وبالتحديد حد عز لكل مهتم بمتابعة آخر تطورات أسعار مواد البناء المختلفة، حيث في هذا التقرير سنوضح سعر الحديد اليوم الخميس نهاية الأسبوع الموافق 17 أبريل 2025 في مختلف الشركات مثل حديد عز وبيانكو وعطية والعشري والمراكبي وحديد المصريين ومصر ستيل وغيرهم من باقي الشركات، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الحديد اليوم

سجل سعر الحديد اليوم في تحديث الساعة 2:00 منتصف التعاملات في بورصة مواد البناء المستوى الموضح:

الشركات الكميات السعر حديد عز طن 39,000 جنيه حديد بيانكو طن 34,000 جنيه حديد بشاي طن 38,500 جنيه حديد العتال طن 38,000 جنيه حديد المعادي طن 36,500 جنيه حديد الكومي طن 36,000 جنيه حديد المراكبى طن 37,300 جنيه حديد عطية طن 36,000 جنيه حديد العشري طن 35,800 جنيه حديد المصريين طن 37,000 جنيه حديد سرحان طن 34,000 جنيه حديد مصر ستيل طن 37,000 جنيه

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سعر الطوب الأحمر اليوم​ في القاهرة

المقاييس الكميات السعر طوب أحمر

20×10×6 سم ألف طوبة 1,445 جنيه طوب أحمر

24×11×6 سم ألف طوبة 1,970 جنيه طوب أحمر

25×12×6 سم ألف طوبة 2,360 جنيه طوب أحمر

20×10×12 سم ألف طوبة 2,885 جنيه طوب أحمر

24×11×12 سم ألف طوبة 3,280 جنيه طوب أحمر

25×12×12 سم ألف طوبة 3,935 جنيه

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سعر الطوب الأحمر​ في الصعيد

المقاييس الكميات السعر طوب أحمر

20×10×6 سم ألف طوبة 2,100 جنيه طوب أحمر

24×11×6 سم ألف طوبة 2,755 جنيه طوب أحمر

25×12×6 سم ألف طوبة 3,280 جنيه طوب أحمر

20×10×12 سم ألف طوبة 3,670 جنيه طوب أحمر

24×11×12 سم ألف طوبة 4,325 جنيه طوب أحمر

25×12×12 سم ألف طوبة 4,850 جنيه

سعر متر الزلط اليوم

الأصناف الكميات السعر زلط عادة متر مكعب 300 جنيه زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه زلط فينو متر مكعب 420 جنيه زلط سن متر مكعب 340 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم

الأنواع الكمية السعر حديد التسليح طن 39,000 جنيه أسمنت بورتلاندي طن 3,650 جنيه طوب أسمنتي مصمت

25×12×6 سم ألف طوبة 2,200 جنيه طوب أسمنتي مفرغ

40×20×20 سم ألف طوبة 13,340 جنيه طوب أسمنتي مفرغ

40×20×12 سم ألف طوبة 9,850 جنيه طوب وردي

25×12×6 سم ألف طوبة 4,960 جنيه طوب أحمر

20×10×6 سم ألف طوبة 1,445 جنيه طوب أحمر

24×11×6 سم ألف طوبة 1,970 جنيه طوب أحمر

25×12×6 سم ألف طوبة 2,360 جنيه رمل حرش متر مكعب 135 جنيه رمل ناعم متر مكعب 120 جنيه زلط عادة متر مكعب 300 جنيه زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه زلط فينو متر مكعب 420 جنيه زلط سن متر مكعب 340 جنيه سيراميك حوائط

25×50 سم متر مربع 118 جنيه سيراميك حوائط

31×63 سم متر مربع 140 جنيه سيراميك حوائط

20×63 سم متر مربع 140 جنيه سيراميك أرضيات

60×60 سم متر مربع 150 جنيه سيراميك أرضيات

50×50 سم متر مربع 140 جنيه سيراميك أرضيات

40×40 سم متر مربع 136 جنيه رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه رخام تريستا متر مربع 628 جنيه رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه رخام تريستا متر طولي 585 جنيه رخام جلالة بفص متر طولي 508 جنيه جرانيت أحمر أسوان متر مربع 922 جنيه جرانيت فردي غزال متر مربع 922 جنيه جرانيت حلايب متر مربع 628 جنيه جرانيت أحمر أسوان متر طولي 643 جنيه جرانيت فردي غزال متر طولي 643 جنيه جرانيت حلايب متر طولي 538 جنيه باركيه سمك 8 مم

ألماني متر مسطح 740 جنيه باركيه سمك 8 مم

تركي كلاس 21 متر مسطح 506 جنيه باركيه سمك 8 مم

تركي كلاس 31 متر مسطح 548 جنيه باركيه سمك 8 مم

تركي كلاس 32 متر مسطح 561 جنيه خشب سويد

موسكي (فنلندي) متر مكعب 22,500 جنيه خشب زان مبخر

(روماني) أطوال متر مكعب 41,650 جنيه خشب كونتر مضغوط

18 مم عدد 1,824 جنيه أبلاكاج أسيوي

3 مم عدد 330 جنيه أبلاكاج أسيوي

4 مم عدد 410 جنيه

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الحديد اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.