سعر الحديد اليوم

أخبار الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الخميس 17 أبريل 2025 آخر تحديث مع نهاية الأسبوع

سعر الحديد, سعر الحديد اليوم, سعر الحديد اليوم حديد عز

سعر الحديد اليوم وبالتحديد حد عز لكل مهتم بمتابعة آخر تطورات أسعار مواد البناء المختلفة، حيث في هذا التقرير سنوضح سعر الحديد اليوم الخميس نهاية الأسبوع الموافق 17 أبريل 2025 في مختلف الشركات مثل حديد عز وبيانكو وعطية والعشري والمراكبي وحديد المصريين ومصر ستيل وغيرهم من باقي الشركات، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الحديد اليوم

سجل سعر الحديد اليوم في تحديث الساعة 2:00 منتصف التعاملات في بورصة مواد البناء المستوى الموضح:

الشركات الكميات السعر
حديد عز طن 39,000 جنيه
حديد بيانكو طن 34,000 جنيه
حديد بشاي طن 38,500 جنيه
حديد العتال طن 38,000 جنيه
حديد المعادي طن 36,500 جنيه
حديد الكومي طن 36,000 جنيه
حديد المراكبى طن 37,300 جنيه
حديد عطية طن 36,000 جنيه
حديد العشري طن 35,800 جنيه
حديد المصريين طن 37,000 جنيه
حديد سرحان طن 34,000 جنيه
حديد مصر ستيل طن 37,000 جنيه

ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم عيار 22 الآن: وصل لهذا الرقم في الصاغة بدون مصنعيه

سعر الطوب الأحمر اليوم​ في القاهرة

المقاييس الكميات السعر
طوب أحمر
20×10×6 سم		 ألف طوبة 1,445 جنيه
طوب أحمر
24×11×6 سم		 ألف طوبة 1,970 جنيه
طوب أحمر
25×12×6 سم		 ألف طوبة 2,360 جنيه
طوب أحمر
20×10×12 سم		 ألف طوبة 2,885 جنيه
طوب أحمر
24×11×12 سم		 ألف طوبة 3,280 جنيه
طوب أحمر
25×12×12 سم		 ألف طوبة 3,935 جنيه

ستحب قراءة: ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 01:20 مساءًا

سعر الطوب الأحمر​ في الصعيد

المقاييس الكميات السعر
طوب أحمر
20×10×6 سم		 ألف طوبة 2,100 جنيه
طوب أحمر
24×11×6 سم		 ألف طوبة 2,755 جنيه
طوب أحمر
25×12×6 سم		 ألف طوبة 3,280 جنيه
طوب أحمر
20×10×12 سم		 ألف طوبة 3,670 جنيه
طوب أحمر
24×11×12 سم		 ألف طوبة 4,325 جنيه
طوب أحمر
25×12×12 سم		 ألف طوبة 4,850 جنيه

سعر متر الزلط اليوم

الأصناف الكميات السعر
زلط عادة متر مكعب 300 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه
زلط فينو متر مكعب 420 جنيه
زلط سن متر مكعب 340 جنيه

أسعار مواد البناء اليوم

الأنواع الكمية السعر
حديد التسليح طن 39,000 جنيه
أسمنت بورتلاندي طن 3,650 جنيه
طوب أسمنتي مصمت
25×12×6 سم		 ألف طوبة 2,200 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ
40×20×20 سم		 ألف طوبة 13,340 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ
40×20×12 سم		 ألف طوبة 9,850 جنيه
طوب وردي
25×12×6 سم		 ألف طوبة 4,960 جنيه
طوب أحمر
20×10×6 سم		 ألف طوبة 1,445 جنيه
طوب أحمر
24×11×6 سم		 ألف طوبة 1,970 جنيه
طوب أحمر
25×12×6 سم		 ألف طوبة 2,360 جنيه
رمل حرش متر مكعب 135 جنيه
رمل ناعم متر مكعب 120 جنيه
زلط عادة متر مكعب 300 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيه
زلط فينو متر مكعب 420 جنيه
زلط سن متر مكعب 340 جنيه
سيراميك حوائط
25×50 سم		 متر مربع 118 جنيه
سيراميك حوائط
31×63 سم		 متر مربع 140 جنيه
سيراميك حوائط
20×63 سم		 متر مربع 140 جنيه
سيراميك أرضيات
60×60 سم		 متر مربع 150 جنيه
سيراميك أرضيات
50×50 سم		 متر مربع 140 جنيه
سيراميك أرضيات
40×40 سم		 متر مربع 136 جنيه
رخام جلالة لايت متر مربع 517 جنيه
رخام جلالة عادة متر مربع 440 جنيه
رخام تريستا متر مربع 628 جنيه
رخام جلالة بفص متر مربع 560 جنيه
رخام جلالة لايت متر طولي 397 جنيه
رخام جلالة عادة متر طولي 350 جنيه
رخام تريستا متر طولي 585 جنيه
رخام جلالة بفص متر طولي 508 جنيه
جرانيت أحمر أسوان متر مربع 922 جنيه
جرانيت فردي غزال متر مربع 922 جنيه
جرانيت حلايب متر مربع 628 جنيه
جرانيت أحمر أسوان متر طولي 643 جنيه
جرانيت فردي غزال متر طولي 643 جنيه
جرانيت حلايب متر طولي 538 جنيه
باركيه سمك 8 مم
ألماني		 متر مسطح 740 جنيه
باركيه سمك 8 مم
تركي كلاس 21		 متر مسطح 506 جنيه
باركيه سمك 8 مم
تركي كلاس 31		 متر مسطح 548 جنيه
باركيه سمك 8 مم
تركي كلاس 32		 متر مسطح 561 جنيه
خشب سويد
موسكي (فنلندي)		 متر مكعب 22,500 جنيه
خشب زان مبخر
(روماني) أطوال		 متر مكعب 41,650 جنيه
خشب كونتر مضغوط
18 مم		 عدد 1,824 جنيه
أبلاكاج أسيوي
3 مم		 عدد 330 جنيه
أبلاكاج أسيوي
4 مم		 عدد 410 جنيه

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الحديد اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

أخر التحديثات

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 19 أبريل: سعر الفراخ الساسو والبيضاء

سعر الفضة اليوم السبت 19 أبريل: عيار 99.9 تجاوز 50 جنيه في منتصف التعاملات

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5440 للشراء في تحديث 02:20 مساءًا

أضف تعليق