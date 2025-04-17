تعريف سهل | ما هو عنوان IP | أنواعه، وكيف يعمل؟

عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) هو من عناصر عمليات اتصال الأجهزة مع بعضها البعض. سواء كنت تتصفح موقعًا إلكترونيًا، أو ترسل بريدًا إلكترونيًا، أو تستخدم تطبيقات الإنترنت المختلفة، عنوان الـ IP يلعب دورًا أساسيًا في هذه العملية. لكن ما هو عنوان IP تحديدًا؟ وكيف يعمل؟ وما هي أنواعه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

1. تعريف : ما هو عنوان IP؟

عنوان IP هو رقم فريد يُخصص لكل جهاز متصل بالإنترنت/شبكة معينة، سواء كان جهاز كمبيوتر، هاتف، أو حتى جهاز توجيه (راوتر). يُستخدم هذا العنوان لتحديد هوية الجهاز وتمكينه من إرسال واستقبال البيانات عبر الشبكة/الإنترنت. يتكون عنوان IP من مجموعة أرقام تُكتب بصيغة معينة، حيث يُستخدم حاليًا نظامان رئيسيان:

IPv4: يتكون من أربعة مجموعات من الأرقام مفصولة بنقاط، مثل (1.1.1.1).

IPv6: نسخة مطورة تحتوي على أرقام وحروف معًا، مثل (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

2. أنواع عناوين IP، واستخداماتها

تعلمنا عزيزي القارئ عن ماهية عنوان ip وكونه جزء وعنصر أساسي من عمليات اتصال الأجهزة بمختلف أنظمة تشغيلها. لنتأمل الآن عنوان هذا الجزء من المقالة لبرهة، أنواع العناوين. لا تجعل الأفكار تتشابك بخصوص هذا الأمر وتذكر أمر ما. الرقم التعريفي الذي يستخدمه الهاتف الأندرويد يتكون من نفس عناصر الرقم الذي يستخدمه حاسب الويندوز. وهذا يعني أن الأنواع ليست أنواع الرقم نفسه. لأننا ذكرنا بالأعلى النظام العالمي لمكونات الأرقام التعريفية IPv4 و IPv6. لكن يمكن تصنيف العناوين كالتالي:

عنوان IP الخاص والعام:

العنوان الخاص: يُستخدم داخل الشبكات المحلية (LAN) مثل المنازل أو الشركات، ولا يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت مباشرةً.

العنوان العام: يتم تعيينه من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) ويُستخدم للتواصل عبر الإنترنت.

عنوان IP الديناميكي والثابت:

الديناميكي: يتم تغييره باستمرار عند كل اتصال جديد، مما يجعله أكثر أمانًا وأقل استهدافًا للاختراقات.

الثابت: يبقى كما هو دون تغيير، ويُستخدم غالبًا في الخوادم (السيرفرات) والمواقع الإلكترونية.

3. كيفية معرفة عنوان IP

كيفية معرفة عنوان IP على ويندوز

اضغط على Win + R لفتح نافذة التشغيل، ثم اكتب cmd واضغط Enter.

في موجه الأوامر، اكتب الأمر: ipconfig ثم اضغط Enter.

سيظهر عنوان IP الخاص بك بجوار “IPv4 Address” ضمن تفاصيل الشبكة.

بخصوص عنوان الـ IP العام، يمكنك البحث في جوجل بكتابة شيء مثل: ما هو عنوان IP الخاص بجهازي؟

كيفية معرفة عنوان IP على أندرويد

انتقل إلى الإعدادات ثم اختر Wi-Fi.

اضغط مطولًا على الشبكة المتصلة واختر إدارة الشبكة أو إعدادات متقدمة.

ستجد العنوان “IP Address”.

لمعرفة عنوان IP العام، يمكنك زيارة أحد مواقع معرفة الـ IP مثل WhatIsMyIP.

كيفية معرفة عنوان IP على آيفون

افتح الإعدادات ثم انتقل إلى Wi-Fi.

اضغط على علامة (i) بجوار الشبكة المتصلة.

ستجد عنوان IP ضمن إعدادات الشبكة.

أما إذا كنت بحاجة إلى معرفة عنوان IP العام، يمكنك البحث في جوجل عن “ما هو عنوان IP الخاص بي؟”.

3. كيفية حماية عنوان IP؟

لأن عنوان IP يمكن استخدامه لتعقب موقعك الجغرافي أو استهدافك بالهجمات السيبرانية، فمن المهم اتخاذ إجراءات لحمايته في بعض الحالات، مثل: