ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 02:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 17 أبريل الساعة 2:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3180 جنيهًا للبيع و 3167 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3326.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 17 أبريل الساعة 2:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.