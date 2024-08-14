انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:45 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث هبط سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 49.45 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.03 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.45 جنيها للشراء و 49.55 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.25 جنيها، وسعر البيع هو 49.35 جنيها.

ميد بنك: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.30 جنيها للشراء و 49.40 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.