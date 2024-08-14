انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 02:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 2:45 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث انخفض سعر اليورو بقيمة 3 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 54.32 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.86 جنيها، وسعر البيع هو 54.01 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.02 جنيها، وسعر البيع هو 54.35 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 54.32 جنيها للشراء و 54.62 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.06 جنيها، وللبيع عند 54.38 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 54.10 جنيها للشراء و 54.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 54.32 جنيها، وسعر البيع 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.10 جنيها، وللبيع عند 54.42 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 54.35 جنيها للشراء و 54.54 للبيع.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 54.10 جنيها للشراء و 54.42 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.01 جنيها، وسعر البيع هو 54.34 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.72 جنيها للشراء و 54.31 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 54.35 جنيها، وللبيع 54.65 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 53.80 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.99 جنيها للشراء و 54.31 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 53.99 جنيها، وللبيع 54.31 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.98 جنيها، وسعر البيع 54.31 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 53.96 جنيها للشراء و 54.28 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 54.02 جنيها، وسعر البيع 54.36 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 53.99 جنيها للشراء و 54.31 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 53.99 جنيها، وللبيع 54.31 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.19 جنيها، وسعر البيع هو 54.51 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.