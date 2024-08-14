انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وكريدي أجريكول يتصدر الشراء: تحديث 03:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:45 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث تراجع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 54.32 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.04 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 54.32 جنيها، وسعر البيع 54.62 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.10 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 53.99 جنيها، وللبيع 54.28 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.61 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.10 جنيها، وللبيع عند 54.42 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 53.79 جنيها، وسعر البيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 53.86 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.94 جنيها، وللبيع 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.