تحديث 03:45 مساءًا: انخفاض بقيمة 3 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:45 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في كريدي أجريكول والبنك الأهلي الكويتي حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 3 قرشًا ليبلغ 54.32 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.04 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.64 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.10 جنيها، وللبيع عند 54.42 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 53.99 جنيها للشراء و 54.28 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.61 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.35 جنيها، وسعر البيع هو 54.68 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 53.81 جنيها، وللبيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.21 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 53.79 جنيها وبيعه بسعر 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 53.86 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.94 جنيها، وللبيع 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.