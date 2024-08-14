ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 03:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:45 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليصل إلى 54.35 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 54.04 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 54.32 جنيها للشراء و 54.64 للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 54.32 جنيها للشراء و 54.64 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.10 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 53.99 جنيها للشراء و 54.28 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.61 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.35 جنيها، وسعر البيع هو 54.68 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 53.81 جنيها للشراء و 54.05 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.21 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.79 جنيها، وسعر البيع هو 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 53.86 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 53.94 جنيها للشراء و 54.26 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

بنك HSBC: اليورو يسجل 53.64 جنيها للشراء و 54.00 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.