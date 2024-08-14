تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3977 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 3954 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3625 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3630 جنيهًا للبيع و3651 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3460 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3465 جنيهًا للبيع و 3485 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2966 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2970 جنيهًا للبيع و2987 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2307 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2310 جنيهًا للبيع و2323 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1980 جنيهًا للبيع و1991 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 122978 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 27680 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الكيلو تراجعًا بقيمة 5714 جنيهًا ليبلغ 3954286 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3960000 جنيهًا للبيع و3982857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3480 جنيه للشراء، وللبيع 3460 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17400 جنيه للشراء، وللبيع 17300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34800 جنيه للشراء، وللبيع 34600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 87000 جنيه للشراء، وللبيع 86500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 174000 جنيه للشراء، وللبيع 173000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 348000 جنيه للشراء، وللبيع 346000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 522000 جنيه للشراء، وللبيع 519000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 692000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 865000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.