تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3977 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 3954 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3960 جنيهًا للبيع و3983 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3625 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3630 جنيهًا للبيع و3651 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3460 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 2966 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2307 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2310 جنيهًا للبيع و2323 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1980 جنيهًا للبيع و 1991 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 122978 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 123156 جنيهًا للبيع و123867 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 27680 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 27720 جنيهًا للبيع و27880 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا ليصبح 3954286 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3960000 جنيهًا للبيع و3982857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 3:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3480 جنيه للشراء، وللبيع 3460 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17400 جنيه للشراء، وللبيع 17300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34800 جنيه للشراء، وللبيع 34600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 87000 جنيه للشراء، وللبيع 86500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 174000 جنيه للشراء، وللبيع 173000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 348000 جنيه للشراء، وللبيع 346000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 522000 جنيه للشراء، وللبيع 519000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 696000 جنيه للشراء، وللبيع 692000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 865000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.