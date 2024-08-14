تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3954 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3625 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3460 جنيهًا للبيع و3480 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 122978 جنيهًا للبيع و 123689 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 27680 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11429 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3954286 جنيهًا للبيع و3977143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.