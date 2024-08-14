تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3966 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3954 جنيهًا للبيع و3977 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2966 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2307 جنيهًا للبيع و 2320 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1977 جنيهًا للبيع و1989 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 122623 جنيهًا للبيع و123334 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 122978 جنيهًا للبيع و123689 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 27680 جنيهًا للبيع و27840 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11429 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3470 جنيه للشراء، وللبيع 3450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17350 جنيه للشراء، وللبيع 17250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34700 جنيه للشراء، وللبيع 34500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86750 جنيه للشراء، وللبيع 86250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 173500 جنيه للشراء، وللبيع 172500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 347000 جنيه للشراء، وللبيع 345000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 520500 جنيه للشراء، وللبيع 517500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 694000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 867500 جنيه للشراء، وللبيع 862500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.