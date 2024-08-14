ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 04:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث ارتفع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 54.35 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.04 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 54.32 جنيها، وللبيع 54.64 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.10 جنيها، وللبيع عند 54.42 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 53.99 جنيها وبيعه بسعر 54.28 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.61 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.35 جنيها، وللبيع 54.68 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.79 جنيها، وللبيع عند 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.86 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.94 جنيها، وللبيع 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.64 جنيها، وسعر البيع هو 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.