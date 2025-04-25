ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5400 للشراء في تحديث 06:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25 أبريل الساعة 6:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5434 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4950 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4076 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4071 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3167 جنيهًا للبيع و 3147 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2717 جنيهًا للبيع و2700 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2714 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 169025 جنيهًا للبيع و167959 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 168848 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 38040 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 25 أبريل الساعة 6:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4725 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23625 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47250 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118125 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236250 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 472500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708750 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1181250 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.