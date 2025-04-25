ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5406 للشراء في تحديث 07:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 25 أبريل الساعة 7:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5440 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5434 جنيهًا للبيع و5400 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4981 جنيهًا للبيع و 4950 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4760 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4755 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4076 جنيهًا للبيع و4050 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3173 جنيهًا للبيع و3153 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2720 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 169203 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 38080 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 38040 جنيهًا للبيع و37800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 25 أبريل الساعة 7:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4730 جنيه للشراء، وللبيع 4760 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23650 جنيه للشراء، وللبيع 23800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47300 جنيه للشراء، وللبيع 47600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118250 جنيه للشراء، وللبيع 119000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236500 جنيه للشراء، وللبيع 238000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473000 جنيه للشراء، وللبيع 476000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 709500 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 946000 جنيه للشراء، وللبيع 952000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1182500 جنيه للشراء، وللبيع 1190000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.