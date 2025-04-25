ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 07:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 25 أبريل الساعة 7:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5440 جنيهًا للبيع و 5406 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4987 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4760 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4080 جنيهًا للبيع و4054 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 169203 جنيهًا للبيع و168137 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38080 جنيهًا للبيع و 37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 25 أبريل الساعة 7:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.