تحديث 04:15 مساءًا: ارتفاع بقيمة 3 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليسجل 54.35 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.04 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.64 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 54.10 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 54.56 جنيها، وللبيع 54.76 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 53.61 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.35 جنيها، وللبيع عند 54.68 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.28 جنيها، وللبيع عند 54.65 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 53.94 جنيها وبيعه بسعر 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.