ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5411 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25 أبريل الساعة 8:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5434 جنيهًا للبيع و5411 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5429 جنيهًا للبيع و5406 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4976 جنيهًا للبيع و4955 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4755 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4750 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2714 جنيهًا للبيع و2703 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 169025 جنيهًا للبيع و168314 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168848 جنيهًا للبيع و 168137 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38040 جنيهًا للبيع و37880 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38000 جنيهًا للبيع و37840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 25 أبريل الساعة 8:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4735 جنيه للشراء، وللبيع 4755 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23675 جنيه للشراء، وللبيع 23775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47350 جنيه للشراء، وللبيع 47550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118375 جنيه للشراء، وللبيع 118875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236750 جنيه للشراء، وللبيع 237750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 473500 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 710250 جنيه للشراء، وللبيع 713250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 947000 جنيه للشراء، وللبيع 951000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1183750 جنيه للشراء، وللبيع 1188750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.