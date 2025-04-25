ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 08:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 25 أبريل الساعة 8:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5451 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 18 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4997 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4981 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4770 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4755 جنيهًا للبيع و 4735 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4089 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4076 جنيهًا للبيع و4059 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3180 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3170 جنيهًا للبيع و3157 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2726 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2706 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169559 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 534 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38160 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 25 أبريل الساعة 8:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4770 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 238500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 715500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 954000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1192500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.