ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5434 للشراء في تحديث 11:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 25 أبريل الساعة 11:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4987 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4760 جنيهًا للبيع و 4740 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4080 جنيهًا للبيع و4063 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3173 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2729 جنيهًا للبيع و2717 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2720 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169736 جنيهًا للبيع و169025 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3308.63 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3307.09 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 25 أبريل الساعة 11:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4755 جنيه للشراء، وللبيع 4775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23775 جنيه للشراء، وللبيع 23875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47550 جنيه للشراء، وللبيع 47750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118875 جنيه للشراء، وللبيع 119375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 237750 جنيه للشراء، وللبيع 238750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475500 جنيه للشراء، وللبيع 477500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 713250 جنيه للشراء، وللبيع 716250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 951000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1188750 جنيه للشراء، وللبيع 1193750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.