سعر الدولار اليوم في سوريا 26 أبريل: هل يسجل رقم قياسي في بداية الأسبوع ؟

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت الموافق 26 أبريل 2025 في بداية الأسبوع الجاري في تقرير نوضح من خلاله سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في مختلف المحافظات، وكذلك عقد المقارنة مع السعر المسجل الأسبوع الماضي لمعرفة المستويات التي سجلها وليعرف المتابع مستوى التغير مع سعر اليوم، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تحديث سعر الدولار اليوم في سوريا في بداية التعاملات هو كالتالي:

سجل في بيروت: 11350ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11300 ليرة في الشراء، 11400 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سعر الدولار في سوريا الخميس

بالمقارنة مع سعر الدولار في سوريا الخميس الماضي الموافق 24 أبريل 2025 فقد سجل:

سجل في بيروت: 11350ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11500 ليرة في الشراء، 11600 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11400 ليرة في الشراء، 11500 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11350 ليرة في الشراء، 11450 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سعر الدولار مقابل الليره

سجل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22 أبريل 2025 سعر الدولار مقابل الليره:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 11200 ليرة في الشراء، 11300 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 11050 ليرة في الشراء، 11150 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 11500 ليرة في الشراء، 11250 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 11200 ليرة في الشراء، 11250 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

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