سعر الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025: كم عدد أنواع الذهب؟

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 في بداية التعاملات في بداية الأسبوع الجديد في تقرير ضمن تقاريرنا التي نرصد من خلاله تطورات سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه ونجيب على عدد من الأسئلة مثل بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 ؟ و عايزه اعرف الذهب عيار 18 بكام النهارده؟ وغير ذلك، التفاصيل حول سعر الذهب اليوم السبت في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم السبت

وصل سعر الذهب اليوم السبت في تحديث الساعة 10:17 للمستوى التالي:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5463 جنيه مصري 5439 جنيه مصري ذهب عيار 22 5008 جنيه مصري 4986 جنيه مصري ذهب عيار 21 4780 جنيه مصري 4759 جنيه مصري ذهب عيار 18 4097 جنيه مصري 4079 جنيه مصري ذهب عيار 12 2732 جنيه مصري 2720 جنيه مصري أونصة الذهب 169918 جنيه مصري 169172 جنيه مصري الجنيه الذهب 38240 جنيه مصري 38072 جنيه مصري

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كم عدد أنواع الذهب؟

يعد الذهب من المعادن الثمينة التي تتمتع بجاذبية خاصة على مر العصور، وقد تنوعت أنواعه بتنوع مصادره ومعايير تصنيفه، مما يمنحه خصائص فريدة تميزه في الأسواق العالمية. ويمكن تصنيف الذهب إلى عدة أنواع وفقًا لنقاوته أو عياره، وكذلك حسب لونه وتركيبته المعدنية. من حيث العيار، يقاس الذهب بالقيراط، وهناك أربعة عيارات رئيسية معروفة وهي: الذهب عيار 24، وهو أنقى أنواع الذهب بنسبة نقاء تصل إلى 99.9%، ويتميز بلونه الأصفر اللامع ولكنه طري نسبيًا، لذلك لا يستخدم كثيرًا في صناعة الحلي بل يفضل للادخار أو الاستثمار. ثم الذهب عيار 22 بنسبة نقاء حوالي 91.7% ويستخدم في بعض أنواع المجوهرات، خاصة في الأسواق الآسيوية والعربية. أما الذهب عيار 21 فهو الأكثر شيوعًا في الوطن العربي، ويحتوي على نسبة نقاء تقارب 87.5%، ويجمع بين الصلابة والجمال، لذلك يستخدم بكثرة في صناعة الحلي. أما الذهب عيار 18 فهو يحتوي على 75% من الذهب النقي، وتضاف إليه معادن أخرى مثل النحاس أو النيكل، ما يمنحه صلابة وألوانًا متنوعة، وغالبًا ما يستخدم في المجوهرات الغربية.

أما من حيث اللون، فهناك الذهب الأصفر، وهو الشكل التقليدي والطبيعي للذهب الذي يحتفظ فيه بلونه الأصلي، مع بعض الإضافات من الفضة والنحاس. والذهب الأبيض، الذي يتم خلطه بمعادن مثل النيكل أو البلاديوم، ويطلى أحيانًا بطبقة من الروديوم ليمنحه لمعانًا إضافيًا. والذهب الوردي، وهو ناتج عن خلط الذهب مع النحاس بنسبة أكبر، ويفضله البعض بسبب لونه الرومانسي والمميز. وهناك كذلك الذهب الأخضر وهو أقل شهرة، وينتج بخلط الذهب مع الفضة.

كما يمكن تصنيف الذهب حسب طريقة تصنيعه، مثل الذهب الخام الذي يستخرج من المناجم ويباع بشكل سبائك أو حبيبات، والذهب المصنع أو المشغول الذي يتم تحويله إلى مجوهرات ومنتجات استهلاكية. وهناك أيضًا الذهب الاستثماري الذي يتم شراؤه على هيئة سبائك أو عملات بغرض الادخار أو الاستثمار.

تعدد أنواع الذهب يمنح المستهلكين خيارات متنوعة تناسب أذواقهم واحتياجاتهم، سواء للزينة أو الاستثمار. ويعد فهم الفروق بين هذه الأنواع أمرًا مهمًا لاتخاذ قرارات مالية ذكية والاستفادة القصوى من خصائص الذهب الفريدة.