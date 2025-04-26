ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5451 للشراء في تحديث 10:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 26 أبريل الساعة 10:25 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5486 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 5029 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5018 جنيهًا للبيع و4987 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4800 جنيهًا للبيع و4770 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4790 جنيهًا للبيع و 4760 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4114 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4106 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3200 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3193 جنيهًا للبيع و3173 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2743 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2737 جنيهًا للبيع و2720 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 170625 جنيهًا للبيع و169559 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38400 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 10:25 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4770 جنيه للشراء، وللبيع 4800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23850 جنيه للشراء، وللبيع 24000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47700 جنيه للشراء، وللبيع 48000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119250 جنيه للشراء، وللبيع 120000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238500 جنيه للشراء، وللبيع 240000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 477000 جنيه للشراء، وللبيع 480000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 715500 جنيه للشراء، وللبيع 720000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 954000 جنيه للشراء، وللبيع 960000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1192500 جنيه للشراء، وللبيع 1200000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.