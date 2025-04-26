سعر الذهب 26/4/2025 في بداية الأسبوع: ما هو لون الذهب الأصلي؟

سعر الذهب 26/4/2025 اليوم السبت بداية الأسبوع الحالي في تقرير نوفر من خلاله معلومات حول سعر الذهب اليوم عيار 12 وعيار 18 وعيار 21 وغير ذلك في الشراء والبيع، هدف التقرير هو الإجابة على سؤال دبله عيار 18 بكام؟ وعايزه اعرف الذهب عيار 21 بكام النهارده؟ وغير ذلك في جدول تفصيلي، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب 26/4/2025

سجل سعر الذهب 26/4/2025 في تحديث الساعة 10:34 الرقم التالي في الجدول بدون مصنعيه:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5463 جنيه مصري 5439 جنيه مصري ذهب عيار 22 5008 جنيه مصري 4986 جنيه مصري ذهب عيار 21 4780 جنيه مصري 4759 جنيه مصري ذهب عيار 18 4097 جنيه مصري 4079 جنيه مصري ذهب عيار 12 2732 جنيه مصري 2720 جنيه مصري أونصة الذهب 169918 جنيه مصري 169172 جنيه مصري جنيه الذهب 38240 جنيه مصري 38072 جنيه مصري

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ما هو لون الذهب الأصلي؟

الذهب من أندر المعادن وأثمنها، وقد اكتسب مكانته العالية عبر العصور بفضل خصائصه الفريدة، وأحد أبرز هذه الخصائص هو لونه المميز. لون الذهب الأصلي هو اللون الأصفر المائل إلى الحمرة أو ما يعرف باللون “الذهبي”، وهو لون طبيعي لا ينتج عن خلط أو طلاء، بل هو خاصية ناتجة عن تركيبة الذهب الذرية وتفاعله مع الضوء. فعلى عكس معظم المعادن التي تعكس جميع أطياف الضوء تقريبًا وتبدو فضية أو رمادية، فإن الذهب يعكس الأطياف الحمراء والصفراء بشكل أكبر، مما يمنحه هذا اللون المميز.

يعود السبب الفيزيائي للون الذهب إلى ظاهرة تعرف باسم “نقل الشحنة داخل الذرة” أو “relativistic effects”، وهي تغيرات في حركة الإلكترونات حول نواة الذرة بفعل تأثيرات نسبية ناتجة عن الكتلة العالية لنواة الذهب. هذه التأثيرات تسبب امتصاصًا معينًا لأطياف الضوء، وبذلك لا يعكس الذهب الضوء الأزرق بنفس الكفاءة التي يعكس بها الضوء الأحمر والأصفر، فيظهر بلونه الدافئ الذي يميزه عن باقي المعادن.

الذهب النقي بنسبة 99.9% أو ما يعرف بعيار 24 قيراط يتمتع بهذا اللون بشكل واضح، ويعتبر أكثر نعومة وأقل صلابة، لذلك لا يستخدم كثيرًا في صناعة المجوهرات اليومية بدون خلطه بمعادن أخرى. عند خلط الذهب مع معادن أخرى مثل النحاس أو الفضة أو النيكل، يتغير لونه تدريجيًا. على سبيل المثال، إضافة النحاس تعطيه لونًا أكثر احمرارًا ويعرف وقتها بالذهب الوردي، بينما تؤدي إضافة الفضة إلى جعله أكثر ميلًا إلى اللون الأبيض أو الباهت، ويعرف بالذهب الأبيض.

ولأن الذهب الأصلي يتمتع بلون لا يتغير بمرور الزمن ولا يتأكسد مثل باقي المعادن، فإنه يستخدم كمعيار للجودة والنقاء. ولكن، يجب الانتباه إلى أن هناك معادن تشبه لون الذهب مثل البيريت المعروف باسم “ذهب المغفلين”، إلا أن لونها يكون لامعًا بطريقة غير طبيعية ويختلف من حيث الكثافة والخواص الفيزيائية.

في النهاية، يبقى اللون الأصفر الدافئ المائل إلى الحمرة هو السمة الأساسية التي تميز الذهب النقي عن غيره، وقد كان وما زال رمزًا للفخامة والثراء في جميع الثقافات.