سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025: هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟

سعر الدولار اليوم بداية الأسبوع السبت الموافق 26 أبريل 2025 في الشراء والبيع في جدول تفصيلي يوضح آخر تحديث في البنوك، حيث نسرد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في كل بنك وسيكون التركيز على سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، التفاصيل حول سعر الدولار اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك آخر تحديث الرقم الموضح في الجدول:

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 51.01 جنيه 51.10 جنيه بنك مصر 50.91 جنيه 51.01 جنيه البنك الاهلي الكويتي 50.91 جنيه 50.9475 جنيه بنك CIB 50.91 جنيه 51.01 جنيه البنك الأهلي المصري 50.91 جنيه 51.01 جنيه بنك SAIB 50.91 جنيه 51.01 جنيه بنك القاهرة 50.91 جنيه 51.01 جنيه بنك فيصل الإسلامي 50.91 جنيه 51.01 جنيه البنك العربى الافريقى الدولي 50.91 جنيه 51.01 جنيه البنك العقاري المصري العربي 50.90 جنيه 51 جنيه بنك الإسكندرية 50.90 جنيه 51 جنيه بنك قناة السويس 50.90 جنيه 51 جنيه المصرف المتحد 50.90 جنيه 51 جنيه بنك البركة 50.90 جنيه 51 جنيه البنك المصري الخليجي 50.90 جنيه 51 جنيه المصرف العربى الدولى AIB 50.90 جنيه 51 جنيه بنك التعمير والإسكان 50.90 جنيه 51 جنيه بنك الكويت الوطني NBK 50.90 جنيه 51 جنيه بنك نكست 50.90 جنيه 51 جنيه البنك المركزي المصري 50.8781 جنيه 51.0169 جنيه بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.87 جنيه 50.97 جنيه كريدي أجريكول 50.87 جنيه 50.97 جنيه

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم المستوى الموضح آخر تحديث:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.91 جنيه 51.01 جنيه EUREGP اليورو 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.3794 جنيه 68.0422 جنيه CHFEGP الفرنك السويسري 61.4558 جنيه 62.3823 جنيه KWDEGP الدينار الكويتي 165.3459 جنيه 166.852 جنيه SAREGP الريال السعودي 13.5264 جنيه 13.599 جنيه JODEGP الدينار الاردني 71.2776 جنيه 71.916 جنيه BHDEGP الدينار البحريني 133.6466 جنيه 135.3373 جنيه QAREGP الريال القطري 12.9213 جنيه 13.9926 جنيه OMREGP الريال العماني 130.9245 جنيه 132.4935 جنيه AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8477 جنيه 13.8878 جنيه CADEGP الدولار الكندي 36.7316 جنيه 36.9664 جنيه AUDEGP الدولار الاسترالي 32.3279 جنيه 32.7739 جنيه JPYEGP الين الياباني 0.3555 جنيه 0.3605 جنيه

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الدولار اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر الدولار الموضح في التقرير هو آخر تحديث الخاص بالأسبوع الفائت لأن البنوك عطلة يوم السبت.