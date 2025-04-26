سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025: هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟

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سعر الدولار اليوم بداية الأسبوع السبت الموافق 26 أبريل 2025 في الشراء والبيع في جدول تفصيلي يوضح آخر تحديث في البنوك، حيث نسرد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في كل بنك وسيكون التركيز على سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، التفاصيل حول سعر الدولار اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك آخر تحديث الرقم الموضح في الجدول:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
 51.01 جنيه 51.10 جنيه
بنك مصر
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
البنك الاهلي الكويتي
 50.91 جنيه 50.9475 جنيه
بنك CIB
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
البنك الأهلي المصري
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
بنك SAIB
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
بنك القاهرة
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
بنك فيصل الإسلامي
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
البنك العربى الافريقى الدولي
 50.91 جنيه 51.01 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
 50.90 جنيه 51 جنيه
بنك الإسكندرية
 50.90 جنيه 51 جنيه
بنك قناة السويس
 50.90 جنيه 51 جنيه
المصرف المتحد
 50.90 جنيه 51 جنيه
بنك البركة
 50.90 جنيه 51 جنيه
البنك المصري الخليجي
 50.90 جنيه 51 جنيه
المصرف العربى الدولى AIB
 50.90 جنيه 51 جنيه
بنك التعمير والإسكان
 50.90 جنيه 51 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
 50.90 جنيه 51 جنيه
بنك نكست
 50.90 جنيه 51 جنيه
البنك المركزي المصري
 50.8781 جنيه 51.0169 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 50.87 جنيه 50.97 جنيه
كريدي أجريكول
 50.87 جنيه 50.97 جنيه

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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم

سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم المستوى الموضح آخر تحديث:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.91 جنيه 51.01 جنيه
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.3794 جنيه 68.0422 جنيه
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.4558 جنيه 62.3823 جنيه
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.3459 جنيه 166.852 جنيه
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5264 جنيه 13.599 جنيه
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.2776 جنيه 71.916 جنيه
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.6466 جنيه 135.3373 جنيه
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 12.9213 جنيه 13.9926 جنيه
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.9245 جنيه 132.4935 جنيه
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8477 جنيه 13.8878 جنيه
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.7316 جنيه 36.9664 جنيه
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.3279 جنيه 32.7739 جنيه
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3555 جنيه 0.3605 جنيه

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الدولار اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر الدولار الموضح في التقرير هو آخر تحديث الخاص بالأسبوع الفائت لأن البنوك عطلة يوم السبت.

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