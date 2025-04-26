سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025: هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار في مصر 2025؟

سعر الدولار اليوم بداية الأسبوع السبت الموافق 26 أبريل 2025 في الشراء والبيع في جدول تفصيلي يوضح آخر تحديث في البنوك، حيث نسرد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في كل بنك وسيكون التركيز على سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر، التفاصيل حول سعر الدولار اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك آخر تحديث الرقم الموضح في الجدول:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|51.01 جنيه
|51.10 جنيه
|
بنك مصر
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
البنك الاهلي الكويتي
|50.91 جنيه
|50.9475 جنيه
|
بنك CIB
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
البنك الأهلي المصري
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
بنك SAIB
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
بنك القاهرة
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
بنك فيصل الإسلامي
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
البنك العقاري المصري العربي
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
بنك الإسكندرية
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
بنك قناة السويس
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
المصرف المتحد
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
بنك البركة
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
البنك المصري الخليجي
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
المصرف العربى الدولى AIB
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
بنك التعمير والإسكان
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
بنك الكويت الوطني NBK
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
بنك نكست
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
البنك المركزي المصري
|50.8781 جنيه
|51.0169 جنيه
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|50.87 جنيه
|50.97 جنيه
|
كريدي أجريكول
|50.87 جنيه
|50.97 جنيه
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أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم
سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم المستوى الموضح آخر تحديث:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
EUREGP
اليورو
|57.5741 جنيه
|58.3503 جنيه
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.3794 جنيه
|68.0422 جنيه
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.4558 جنيه
|62.3823 جنيه
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.3459 جنيه
|166.852 جنيه
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5264 جنيه
|13.599 جنيه
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.2776 جنيه
|71.916 جنيه
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.6466 جنيه
|135.3373 جنيه
|
QAREGP
الريال القطري
|12.9213 جنيه
|13.9926 جنيه
|
OMREGP
الريال العماني
|130.9245 جنيه
|132.4935 جنيه
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8477 جنيه
|13.8878 جنيه
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.7316 جنيه
|36.9664 جنيه
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.3279 جنيه
|32.7739 جنيه
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3555 جنيه
|0.3605 جنيه
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الدولار اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر الدولار الموضح في التقرير هو آخر تحديث الخاص بالأسبوع الفائت لأن البنوك عطلة يوم السبت.