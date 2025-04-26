ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5457 للشراء في تحديث 10:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 26 أبريل الساعة 10:55 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5480 جنيهًا للبيع و5457 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5486 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5023 جنيهًا للبيع و5002 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5029 جنيهًا للبيع و 4997 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4795 جنيهًا للبيع و4775 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4800 جنيهًا للبيع و4770 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4110 جنيهًا للبيع و4093 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4114 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3197 جنيهًا للبيع و3183 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3200 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2740 جنيهًا للبيع و2729 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 170447 جنيهًا للبيع و169736 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 38360 جنيهًا للبيع و38200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 38400 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 10:55 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4775 جنيه للشراء، وللبيع 4795 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23875 جنيه للشراء، وللبيع 23975 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47750 جنيه للشراء، وللبيع 47950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119375 جنيه للشراء، وللبيع 119875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 238750 جنيه للشراء، وللبيع 239750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 477500 جنيه للشراء، وللبيع 479500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 716250 جنيه للشراء، وللبيع 719250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 955000 جنيه للشراء، وللبيع 959000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1193750 جنيه للشراء، وللبيع 1198750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.