سعر اليورو اليوم

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سعر اليورو اليوم 26 أبريل: كم سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية؟

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سعر اليورو اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 في بداية الأسبوع في جدول تفصيلي نسرد من خلاله سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي وبنك القاهرة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغير ذلك شراء وبيع، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنوك آخر تحديث وصل إلى:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 58.0824 جنيه 58.2562 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
 57.6872 جنيه 58.392 جنيه
بنك مصر
 57.6047 جنيه 58.1106 جنيه
بنك CIB
 57.5741 جنيه 58.3707 جنيه
البنك الأهلي المصري
 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه
بنك القاهرة
 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه
البنك العربى الافريقى الدولي
 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه
بنك SAIB
 57.57 جنيه 58.35 جنيه
بنك فيصل الإسلامي
 57.57 جنيه 58.35 جنيه
بنك نكست
 57.5629 جنيه 58.65 جنيه
المصرف العربى الدولى AIB
 57.5628 جنيه 58.2777 جنيه
بنك التعمير والإسكان
 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه
بنك قناة السويس
 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه
بنك البركة
 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه
بنك الإسكندرية
 57.5603 جنيه 58.3389 جنيه
البنك المصري الخليجي
 57.5526 جنيه 58.3593 جنيه
كريدي أجريكول
 57.5289 جنيه 58.3046 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 57.5289 جنيه 58.3046 جنيه
البنك الاهلي الكويتي
 57.388 جنيه 58.2793 جنيه
المصرف المتحد
 57.275 جنيه 58.3389 جنيه

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم

وصل أسعار العملات في بنك مصر اليوم آخر تحديث شراء وبيع للمستويات الموضحة:

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.91 جنيه 51.01 جنيه
اليورو EUREGP

اليورو

 57.6047 جنيه 58.1106 جنيه
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.4761 جنيه 67.8892 جنيه
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.2709 جنيه 61.7704 جنيه
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.4345 جنيه 166.5143 جنيه
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5264 جنيه 13.5987 جنيه
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.356 جنيه 72.048 جنيه
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 133.7941 جنيه 135.3302 جنيه
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0371 جنيه 14.0095 جنيه
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 130.9262 جنيه 132.4935 جنيه
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8478 جنيه 13.8882 جنيه
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.6602 جنيه 36.8543 جنيه
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.2973 جنيه 32.5852 جنيه
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.355 جنيه 0.3579 جنيه

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر اليورو الموضح هو آخر تحديث وفق سعر الأسبوع الماضي لأن البنوك المصرية عطلة اليوم.

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