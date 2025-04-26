سعر اليورو اليوم 26 أبريل: كم سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية؟

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 في بداية الأسبوع في جدول تفصيلي نسرد من خلاله سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي وبنك القاهرة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغير ذلك شراء وبيع، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنوك آخر تحديث وصل إلى:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 58.0824 جنيه 58.2562 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 57.6872 جنيه 58.392 جنيه بنك مصر 57.6047 جنيه 58.1106 جنيه بنك CIB 57.5741 جنيه 58.3707 جنيه البنك الأهلي المصري 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه بنك القاهرة 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه البنك العربى الافريقى الدولي 57.5741 جنيه 58.3503 جنيه بنك SAIB 57.57 جنيه 58.35 جنيه بنك فيصل الإسلامي 57.57 جنيه 58.35 جنيه بنك نكست 57.5629 جنيه 58.65 جنيه المصرف العربى الدولى AIB 57.5628 جنيه 58.2777 جنيه بنك التعمير والإسكان 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه بنك الكويت الوطني NBK 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه بنك قناة السويس 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه البنك العقاري المصري العربي 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه بنك البركة 57.5628 جنيه 58.3389 جنيه بنك الإسكندرية 57.5603 جنيه 58.3389 جنيه البنك المصري الخليجي 57.5526 جنيه 58.3593 جنيه كريدي أجريكول 57.5289 جنيه 58.3046 جنيه بنك قطر الوطني الأهلي QNB 57.5289 جنيه 58.3046 جنيه البنك الاهلي الكويتي 57.388 جنيه 58.2793 جنيه المصرف المتحد 57.275 جنيه 58.3389 جنيه

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أسعار العملات في بنك مصر اليوم

وصل أسعار العملات في بنك مصر اليوم آخر تحديث شراء وبيع للمستويات الموضحة:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.91 جنيه 51.01 جنيه EUREGP اليورو 57.6047 جنيه 58.1106 جنيه GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.4761 جنيه 67.8892 جنيه CHFEGP الفرنك السويسري 61.2709 جنيه 61.7704 جنيه KWDEGP الدينار الكويتي 165.4345 جنيه 166.5143 جنيه SAREGP الريال السعودي 13.5264 جنيه 13.5987 جنيه JODEGP الدينار الاردني 71.356 جنيه 72.048 جنيه BHDEGP الدينار البحريني 133.7941 جنيه 135.3302 جنيه QAREGP الريال القطري 13.0371 جنيه 14.0095 جنيه OMREGP الريال العماني 130.9262 جنيه 132.4935 جنيه AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8478 جنيه 13.8882 جنيه CADEGP الدولار الكندي 36.6602 جنيه 36.8543 جنيه AUDEGP الدولار الاسترالي 32.2973 جنيه 32.5852 جنيه JPYEGP الين الياباني 0.355 جنيه 0.3579 جنيه

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر اليورو الموضح هو آخر تحديث وفق سعر الأسبوع الماضي لأن البنوك المصرية عطلة اليوم.