سعر اليورو اليوم 26 أبريل: كم سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية؟

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 في بداية الأسبوع في جدول تفصيلي نسرد من خلاله سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي وبنك القاهرة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغير ذلك شراء وبيع، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في البنوك آخر تحديث وصل إلى:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك المركزي المصري
|58.0824 جنيه
|58.2562 جنيه
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|57.6872 جنيه
|58.392 جنيه
|
بنك مصر
|57.6047 جنيه
|58.1106 جنيه
|
بنك CIB
|57.5741 جنيه
|58.3707 جنيه
|
البنك الأهلي المصري
|57.5741 جنيه
|58.3503 جنيه
|
بنك القاهرة
|57.5741 جنيه
|58.3503 جنيه
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|57.5741 جنيه
|58.3503 جنيه
|
بنك SAIB
|57.57 جنيه
|58.35 جنيه
|
بنك فيصل الإسلامي
|57.57 جنيه
|58.35 جنيه
|
بنك نكست
|57.5629 جنيه
|58.65 جنيه
|
المصرف العربى الدولى AIB
|57.5628 جنيه
|58.2777 جنيه
|
بنك التعمير والإسكان
|57.5628 جنيه
|58.3389 جنيه
|
بنك الكويت الوطني NBK
|57.5628 جنيه
|58.3389 جنيه
|
بنك قناة السويس
|57.5628 جنيه
|58.3389 جنيه
|
البنك العقاري المصري العربي
|57.5628 جنيه
|58.3389 جنيه
|
بنك البركة
|57.5628 جنيه
|58.3389 جنيه
|
بنك الإسكندرية
|57.5603 جنيه
|58.3389 جنيه
|
البنك المصري الخليجي
|57.5526 جنيه
|58.3593 جنيه
|
كريدي أجريكول
|57.5289 جنيه
|58.3046 جنيه
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|57.5289 جنيه
|58.3046 جنيه
|
البنك الاهلي الكويتي
|57.388 جنيه
|58.2793 جنيه
|
المصرف المتحد
|57.275 جنيه
|58.3389 جنيه
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أسعار العملات في بنك مصر اليوم
وصل أسعار العملات في بنك مصر اليوم آخر تحديث شراء وبيع للمستويات الموضحة:
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.91 جنيه
|51.01 جنيه
|
EUREGP
اليورو
|57.6047 جنيه
|58.1106 جنيه
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.4761 جنيه
|67.8892 جنيه
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.2709 جنيه
|61.7704 جنيه
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.4345 جنيه
|166.5143 جنيه
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5264 جنيه
|13.5987 جنيه
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.356 جنيه
|72.048 جنيه
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|133.7941 جنيه
|135.3302 جنيه
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0371 جنيه
|14.0095 جنيه
|
OMREGP
الريال العماني
|130.9262 جنيه
|132.4935 جنيه
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8478 جنيه
|13.8882 جنيه
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.6602 جنيه
|36.8543 جنيه
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.2973 جنيه
|32.5852 جنيه
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.355 جنيه
|0.3579 جنيه
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر اليورو اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، مع العلم أن سعر اليورو الموضح هو آخر تحديث وفق سعر الأسبوع الماضي لأن البنوك المصرية عطلة اليوم.