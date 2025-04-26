تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5451 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26 أبريل الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5474 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5480 جنيهًا للبيع و5457 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4790 جنيهًا للبيع و4770 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4106 جنيهًا للبيع و4089 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4110 جنيهًا للبيع و4093 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3193 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3197 جنيهًا للبيع و 3183 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2737 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2740 جنيهًا للبيع و2729 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 170269 جنيهًا للبيع و169559 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 170447 جنيهًا للبيع و169736 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 38320 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 38360 جنيهًا للبيع و38200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 11:25 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4770 جنيه للشراء، وللبيع 4790 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23850 جنيه للشراء، وللبيع 23950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47700 جنيه للشراء، وللبيع 47900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119250 جنيه للشراء، وللبيع 119750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238500 جنيه للشراء، وللبيع 239500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 477000 جنيه للشراء، وللبيع 479000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 715500 جنيه للشراء، وللبيع 718500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 954000 جنيه للشراء، وللبيع 958000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1192500 جنيه للشراء، وللبيع 1197500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.