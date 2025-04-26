سعر بيع الذهب اليوم السبت 26 أبريل: ما هو أقرب معدن للذهب؟

سعر بيع الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 في تحديث منتصف اليوم في الصاغة، حيث سنسرد في التقرير تفاصيل سعر الذهب اليوم شراء وبيع في جدول ونجيب على سؤال ما هو أقرب معدن للذهب؟ في فقرة منفصلة، يعد الذهب هذه الفترة من ضمن الحلول التي يتجه لها الجمهور بغرض حفظ قيمة المدخرات من آثار التضخم، لذلك دعونا نتعرف على التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر بيع الذهب اليوم

سجل سعر بيع الذهب اليوم وكذلك سعر الشراء في الصاغة في تحديث الساعة 12:33 المستوى التالي:

العيارات سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5474 جنيه مصري 5450 جنيه مصري ذهب عيار 22 5018 جنيه مصري 4996 جنيه مصري ذهب عيار 21 4790 جنيه مصري 4769 جنيه مصري ذهب عيار 18 4106 جنيه مصري 4088 جنيه مصري ذهب عيار 12 2737 جنيه مصري 2725 جنيه مصري أونصة الذهب 170260 جنيه مصري 169514 جنيه مصري الجنيه الذهب 38320 جنيه مصري 38152 جنيه مصري

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ما هو أقرب معدن للذهب؟

الذهب يتمتع بمكانة خاصة بين المعادن بسبب لونه الفريد وخصائصه الكيميائية المميزة مثل مقاومته للتآكل وقدرته على الاحتفاظ ببريقه لآلاف السنين. لكن هناك معادن قريبة جدًا من الذهب في بعض الخصائص، وأبرزها معدن البلاتين. البلاتين يعد من أقرب المعادن إلى الذهب من حيث الندرة والقيمة العالية والخصائص الفيزيائية، إلا أن له بعض الفروقات. البلاتين يتميز بلونه الأبيض الفضي اللامع، وهو أكثر صلابة وكثافة من الذهب، مما يجعله خيارًا مفضلًا في صناعة المجوهرات التي تحتاج إلى تحمل الاستخدام الطويل دون أن تبلى بسرعة. من ناحية كيميائية، يعتبر البلاتين مقاومًا للتآكل والأكسدة مثل الذهب، مما يحافظ على لمعانه مع مرور الوقت دون أن يتأثر بالعوامل البيئية.

معدن آخر يعتبر قريبًا من الذهب هو البلاديوم، وهو ينتمي إلى مجموعة البلاتين ويتميز بخفة وزنه مقارنة بالبلاتين مع احتفاظه بالصلابة والمتانة. البلاديوم يستخدم بشكل واسع في التطبيقات الصناعية، خاصة في المحولات الحفازة في السيارات، إلى جانب استخدامه في المجوهرات الحديثة بفضل لونه الجميل ومقاومته العالية للخدش والتآكل.

أما من حيث التشابه في المظهر أكثر من الخواص، فإن معدن البيريت، المعروف باسم “ذهب المغفلين”، هو المعدن الذي يشبه الذهب إلى حد كبير في اللون. غير أن البيريت يفتقر إلى خصائص الذهب القيمة، فهو أقل كثافة، أكثر هشاشة، وسرعان ما يتآكل مع التعرض للهواء والرطوبة، مما يجعله سهل التمييز عن الذهب الحقيقي للخبراء.

هناك أيضًا معادن أخرى مثل الإريديوم والروديوم، التي تعتبر نادرة وغالية الثمن، وتشترك مع الذهب في بعض الخواص مثل مقاومة التآكل، لكنها أقل شهرة لدى عامة الناس مقارنة بالذهب والبلاتين.

بشكل عام، على الرغم من أن العديد من المعادن تتشارك مع الذهب في بعض الصفات كاللمعان والمقاومة، إلا أن الذهب يظل متفردًا بلونه الأصفر ومكانته الثقافية والمالية التي تجعله المعدن الأشهر والأكثر قيمة عبر العصور. وهذا ما يجعله الخيار الأول عند التفكير في الاستثمار أو صناعة الحلي الفاخرة.