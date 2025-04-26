سعر الريال السعودي اليوم السبت: سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري في تقرير منتصف التعاملات حول سعر العملات، حيث نوضح سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنوك الحكومية والخاصة في جدول مفصل يوضح سعر الشراء والبيع خصوصًا ونحن نقترب على موسم الحج 1446، تفاصيل سعر صرف الريال في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في تحديث الساعة 12:52 للمستوى التالي آخر تحديث:

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 13.599 جنيه 13.6227 جنيه المصرف العربى الدولى AIB 13.5697 جنيه 13.596 جنيه البنك المركزي المصري 13.5635 جنيه 13.6012 جنيه البنك الاهلي الكويتي 13.555 جنيه 13.5828 جنيه بنك نكست 13.5522 جنيه 13.5986 جنيه بنك CIB 13.5507 جنيه 13.5994 جنيه بنك الإسكندرية 13.5444 جنيه 13.596 جنيه البنك المصري الخليجي 13.5444 جنيه 13.571 جنيه بنك التعمير والإسكان 13.5318 جنيه 13.5964 جنيه بنك مصر 13.5264 جنيه 13.5987 جنيه بنك القاهرة 13.5264 جنيه 13.5994 جنيه البنك الأهلي المصري 13.5264 جنيه 13.599 جنيه بنك فيصل الإسلامي 13.52 جنيه 13.59 جنيه بنك قناة السويس 13.5157 جنيه 13.6033 جنيه بنك البركة 13.5015 جنيه 13.596 جنيه كريدي أجريكول 13.4942 جنيه 13.588 جنيه بنك الكويت الوطني NBK 13.4836 جنيه 13.6149 جنيه بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.4755 جنيه 13.5884 جنيه البنك العربى الافريقى الدولي 13.4398 جنيه 13.6219 جنيه بنك SAIB 13.37 جنيه 13.60 جنيه البنك العقاري المصري العربي 13.2208 جنيه 13.5967 جنيه المصرف المتحد 13.1247 جنيه 13.60 جنيه

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.90 جنيه 51 جنيه EUREGP اليورو 57.5603 جنيه 58.3389 جنيه GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.3622 جنيه 68.0289 جنيه CHFEGP الفرنك السويسري 61.3864 جنيه 62.3701 جنيه DKKEGP الدنمارك كرونة 7.6502 جنيه 7.8145 جنيه KWDEGP الدينار الكويتي 158.808 جنيه 166.8193 جنيه SAREGP الريال السعودي 13.5444 جنيه 13.596 جنيه JODEGP الدينار الاردني 71.3605 جنيه 71.831 جنيه BHDEGP الدينار البحريني 132.3487 جنيه 135.3108 جنيه QAREGP الريال القطري 13.0046 جنيه 13.9899 جنيه OMREGP الريال العماني 131.3887 جنيه 132.4607 جنيه AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8424 جنيه 13.8851 جنيه SEKEGP الكرونة السويدية 5.1044 جنيه 5.3475 جنيه NOKEGP النرويج كرونة 4.759 جنيه 4.926 جنيه CADEGP الدولار الكندي 36.0865 جنيه 36.9592 جنيه AUDEGP الدولار الاسترالي 32.1332 جنيه 32.8134 جنيه JPYEGP الين الياباني 0.3552 جنيه 0.3605 جنيه

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