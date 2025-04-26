سعر الريال السعودي اليوم السبت: سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري في تقرير منتصف التعاملات حول سعر العملات، حيث نوضح سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنوك الحكومية والخاصة في جدول مفصل يوضح سعر الشراء والبيع خصوصًا ونحن نقترب على موسم الحج 1446، تفاصيل سعر صرف الريال في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الريال السعودي اليوم
وصل سعر الريال السعودي اليوم في تحديث الساعة 12:52 للمستوى التالي آخر تحديث:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|13.599 جنيه
|13.6227 جنيه
|
المصرف العربى الدولى AIB
|13.5697 جنيه
|13.596 جنيه
|
البنك المركزي المصري
|13.5635 جنيه
|13.6012 جنيه
|
البنك الاهلي الكويتي
|13.555 جنيه
|13.5828 جنيه
|
بنك نكست
|13.5522 جنيه
|13.5986 جنيه
|
بنك CIB
|13.5507 جنيه
|13.5994 جنيه
|
بنك الإسكندرية
|13.5444 جنيه
|13.596 جنيه
|
البنك المصري الخليجي
|13.5444 جنيه
|13.571 جنيه
|
بنك التعمير والإسكان
|13.5318 جنيه
|13.5964 جنيه
|
بنك مصر
|13.5264 جنيه
|13.5987 جنيه
|
بنك القاهرة
|13.5264 جنيه
|13.5994 جنيه
|
البنك الأهلي المصري
|13.5264 جنيه
|13.599 جنيه
|
بنك فيصل الإسلامي
|13.52 جنيه
|13.59 جنيه
|
بنك قناة السويس
|13.5157 جنيه
|13.6033 جنيه
|
بنك البركة
|13.5015 جنيه
|13.596 جنيه
|
كريدي أجريكول
|13.4942 جنيه
|13.588 جنيه
|
بنك الكويت الوطني NBK
|13.4836 جنيه
|13.6149 جنيه
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|13.4755 جنيه
|13.5884 جنيه
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|13.4398 جنيه
|13.6219 جنيه
|
بنك SAIB
|13.37 جنيه
|13.60 جنيه
|
البنك العقاري المصري العربي
|13.2208 جنيه
|13.5967 جنيه
|
المصرف المتحد
|13.1247 جنيه
|13.60 جنيه
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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم
|العملات
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.90 جنيه
|51 جنيه
|
EUREGP
اليورو
|57.5603 جنيه
|58.3389 جنيه
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.3622 جنيه
|68.0289 جنيه
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.3864 جنيه
|62.3701 جنيه
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.6502 جنيه
|7.8145 جنيه
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|158.808 جنيه
|166.8193 جنيه
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.5444 جنيه
|13.596 جنيه
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.3605 جنيه
|71.831 جنيه
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|132.3487 جنيه
|135.3108 جنيه
|
QAREGP
الريال القطري
|13.0046 جنيه
|13.9899 جنيه
|
OMREGP
الريال العماني
|131.3887 جنيه
|132.4607 جنيه
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.8424 جنيه
|13.8851 جنيه
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|5.1044 جنيه
|5.3475 جنيه
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.759 جنيه
|4.926 جنيه
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.0865 جنيه
|36.9592 جنيه
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.1332 جنيه
|32.8134 جنيه
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3552 جنيه
|0.3605 جنيه
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