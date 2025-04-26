سعر الريال السعودي اليوم

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سعر الريال السعودي اليوم السبت: سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري في تقرير منتصف التعاملات حول سعر العملات، حيث نوضح سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنوك الحكومية والخاصة في جدول مفصل يوضح سعر الشراء والبيع خصوصًا ونحن نقترب على موسم الحج 1446، تفاصيل سعر صرف الريال في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في تحديث الساعة 12:52 للمستوى التالي آخر تحديث:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
 13.599 جنيه 13.6227 جنيه
المصرف العربى الدولى AIB
 13.5697 جنيه 13.596 جنيه
البنك المركزي المصري
 13.5635 جنيه 13.6012 جنيه
البنك الاهلي الكويتي
 13.555 جنيه 13.5828 جنيه
بنك نكست
 13.5522 جنيه 13.5986 جنيه
بنك CIB
 13.5507 جنيه 13.5994 جنيه
بنك الإسكندرية
 13.5444 جنيه 13.596 جنيه
البنك المصري الخليجي
 13.5444 جنيه 13.571 جنيه
بنك التعمير والإسكان
 13.5318 جنيه 13.5964 جنيه
بنك مصر
 13.5264 جنيه 13.5987 جنيه
بنك القاهرة
 13.5264 جنيه 13.5994 جنيه
البنك الأهلي المصري
 13.5264 جنيه 13.599 جنيه
بنك فيصل الإسلامي
 13.52 جنيه 13.59 جنيه
بنك قناة السويس
 13.5157 جنيه 13.6033 جنيه
بنك البركة
 13.5015 جنيه 13.596 جنيه
كريدي أجريكول
 13.4942 جنيه 13.588 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
 13.4836 جنيه 13.6149 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 13.4755 جنيه 13.5884 جنيه
البنك العربى الافريقى الدولي
 13.4398 جنيه 13.6219 جنيه
بنك SAIB
 13.37 جنيه 13.60 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
 13.2208 جنيه 13.5967 جنيه
المصرف المتحد
 13.1247 جنيه 13.60 جنيه

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أسعار العملات في بنك الإسكندرية اليوم

العملات سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.90 جنيه 51 جنيه
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5603 جنيه 58.3389 جنيه
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.3622 جنيه 68.0289 جنيه
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.3864 جنيه 62.3701 جنيه
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.6502 جنيه 7.8145 جنيه
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 158.808 جنيه 166.8193 جنيه
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.5444 جنيه 13.596 جنيه
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.3605 جنيه 71.831 جنيه
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 132.3487 جنيه 135.3108 جنيه
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.0046 جنيه 13.9899 جنيه
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 131.3887 جنيه 132.4607 جنيه
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.8424 جنيه 13.8851 جنيه
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.1044 جنيه 5.3475 جنيه
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.759 جنيه 4.926 جنيه
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.0865 جنيه 36.9592 جنيه
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.1332 جنيه 32.8134 جنيه
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3552 جنيه 0.3605 جنيه

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في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الريال السعودي اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.

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