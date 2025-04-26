سعر الفرنك السويسري اليوم

أخبار الاقتصاد

سعر الفرنك السويسري اليوم السبت 26 أبريل 2025 في البنوك

سعر الفرنك السويسري, سعر الفرنك السويسري اليوم, سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه

ضمن تقارير العملات نسرد سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك المصرية في بداية الأسبوع السبت الموافق 26 أبريل 2025، التقرير يوضح سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه شراء وبيع آخر تحديث، الجدول يوضح السعر بشكل مبسط مع فقرة أخرى حول أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم، التفاصيل حول سعر الفرنك السويسري اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم آخر تحديث في البنوك المصرية بالجنيه المصري التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري
 61.8804 ج.م

 61.8804%
 62.087 ج.م

 62.087%
مصرف أبوظبي الإسلامي
 61.5765 ج.م

 -1.3112%
 62.4924 ج.م

 -0.9637%
بنك SAIB
 61.46 ج.م

 0.04%
 62.38 ج.م

 0.03%
البنك العربى الافريقى الدولي
 61.4558 ج.م

 -0.0966%
 62.3823 ج.م

 -0.0978%
بنك القاهرة
 61.4558 ج.م

 -0.0362%
 62.3823 ج.م

 -0.0367%
بنك CIB
 61.4558 ج.م

 0.0121%
 62.3823 ج.م

 0.0122%
البنك الأهلي المصري
 61.4558 ج.م

 -0.0121%
 62.3823 ج.م

 -0.0122%
بنك فيصل الإسلامي
 61.45 ج.م

 -0.01%
 62.38 ج.م

 -0.01%
بنك نكست
 61.4438 ج.م

 -0.0362%
 62.9164 ج.م

 -0.037%
بنك الكويت الوطني NBK
 61.4437 ج.م

 -0.1208%
 62.3701 ج.م

 -0.1223%
المصرف العربى الدولى AIB
 61.4437 ج.م

 -0.0242%
 62.3701 ج.م

 -0.0244%
بنك البركة
 61.4437 ج.م

 -0.0604%
 62.3701 ج.م

 -0.0611%
كريدي أجريكول
 61.4075 ج.م

 -0.169%
 62.3334 ج.م

 -0.1712%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
 61.4075 ج.م

 -0.0242%
 62.3334 ج.م

 -0.0244%
بنك الإسكندرية
 61.3864 ج.م

 -0.1383%
 62.3701 ج.م

 -0.11%
البنك المصري الخليجي
 61.3697 ج.م

 -0.1085%
 62.393 ج.م

 -0.1101%
بنك مصر
 61.2709 ج.م

 -0.1849%
 61.7704 ج.م

 -0.6119%
بنك قناة السويس
 60.9609 ج.م

 -0.0603%
 62.3701 ج.م

 -0.0611%
البنك الاهلي الكويتي
 60.827 ج.م

 -0.1714%
 62.3066 ج.م

ستحب قراءة: سعر الريال السعودي اليوم يفاجئ الجميع .. تعرف على السعر الجديد لحظة بلحظة!

أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم

سجلت أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم آخر تحديث المستوى الموضح:

العمله سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي USDEGP

الدولار الأمريكي

 50.87 ج.م

 -0.14%
 50.97 ج.م

 -0.14%
اليورو EUREGP

اليورو

 57.5289 ج.م

 -0.1583%
 58.3046 ج.م

 -0.1601%
الجنيه الإسترليني GBPEGP

الجنيه الإسترليني

 67.3264 ج.م

 -0.1853%
 67.9889 ج.م

 -0.1867%
الفرنك السويسري CHFEGP

الفرنك السويسري

 61.4075 ج.م

 -0.169%
 62.3334 ج.م

 -0.1712%
الدنمارك كرونة DKKEGP

الدنمارك كرونة

 7.7044 ج.م

 -0.0212%
 7.8099 ج.م

 -0.0215%
الدينار الكويتي KWDEGP

الدينار الكويتي

 165.1772 ج.م

 -0.46%
 166.7212 ج.م

 -0.4579%
الريال السعودي SAREGP

الريال السعودي

 13.4942 ج.م

 -0.0372%
 13.588 ج.م

 -0.0373%
الدينار الاردني JODEGP

الدينار الاردني

 71.3618 ج.م

 -0.1964%
 71.7887 ج.م

 -0.1972%
الدينار البحريني BHDEGP

الدينار البحريني

 134.2731 ج.م

 -0.3695%
 135.2312 ج.م

 -0.3715%
الريال القطري QAREGP

الريال القطري

 13.8676 ج.م

 -0.0382%
 13.9816 ج.م

 -0.0384%
الريال العماني OMREGP

الريال العماني

 131.4657 ج.م

 -0.3618%
 132.3896 ج.م

 -0.3636%
الدرهم الاماراتي AEDEGP

الدرهم الاماراتي

 13.7808 ج.م

 -0.0379%
 13.8769 ج.م

 -0.0382%
الكرونة السويدية SEKEGP

الكرونة السويدية

 5.2612 ج.م

 -0.0145%
 5.3444 ج.م

 -0.0147%
النرويج كرونة NOKEGP

النرويج كرونة

 4.854 ج.م

 -0.0133%
 4.9231 ج.م

 -0.0135%
الدولار الكندي CADEGP

الدولار الكندي

 36.7027 ج.م

 -0.1011%
 36.9375 ج.م

 -0.1014%
الدولار الاسترالي AUDEGP

الدولار الاسترالي

 32.3025 ج.م

 -0.0889%
 32.7941 ج.م

 -0.0901%
الين الياباني JPYEGP

الين الياباني

 0.3552 ج.م

 -0.001%
 0.3602 ج.م

في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم  عن طريق موقعنا مصر 365.

أخر التحديثات

BYDFi تصبح الراعي الرسمي لمؤتمر TOKEN2049 دبي، وأداة التداول على السلسة MoonX تظهر لأول مرة في الشرق الأوسط

سعر سهم المناجم 27 أبريل 2025 : استقرار وسط توقعات إيجابية في سوق الأسهم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 27 أبريل: تجاوز 65 جنيه في البنوك !

أضف تعليق