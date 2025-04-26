سعر الفرنك السويسري اليوم السبت 26 أبريل 2025 في البنوك

ضمن تقارير العملات نسرد سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك المصرية في بداية الأسبوع السبت الموافق 26 أبريل 2025، التقرير يوضح سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه شراء وبيع آخر تحديث، الجدول يوضح السعر بشكل مبسط مع فقرة أخرى حول أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم، التفاصيل حول سعر الفرنك السويسري اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم آخر تحديث في البنوك المصرية بالجنيه المصري التالي:
|البنوك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك المركزي المصري
|61.8804 ج.م
61.8804%
|62.087 ج.م
62.087%
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|61.5765 ج.م
-1.3112%
|62.4924 ج.م
-0.9637%
|
بنك SAIB
|61.46 ج.م
0.04%
|62.38 ج.م
0.03%
|
البنك العربى الافريقى الدولي
|61.4558 ج.م
-0.0966%
|62.3823 ج.م
-0.0978%
|
بنك القاهرة
|61.4558 ج.م
-0.0362%
|62.3823 ج.م
-0.0367%
|
بنك CIB
|61.4558 ج.م
0.0121%
|62.3823 ج.م
0.0122%
|
البنك الأهلي المصري
|61.4558 ج.م
-0.0121%
|62.3823 ج.م
-0.0122%
|
بنك فيصل الإسلامي
|61.45 ج.م
-0.01%
|62.38 ج.م
-0.01%
|
بنك نكست
|61.4438 ج.م
-0.0362%
|62.9164 ج.م
-0.037%
|
بنك الكويت الوطني NBK
|61.4437 ج.م
-0.1208%
|62.3701 ج.م
-0.1223%
|
المصرف العربى الدولى AIB
|61.4437 ج.م
-0.0242%
|62.3701 ج.م
-0.0244%
|
بنك البركة
|61.4437 ج.م
-0.0604%
|62.3701 ج.م
-0.0611%
|
كريدي أجريكول
|61.4075 ج.م
-0.169%
|62.3334 ج.م
-0.1712%
|
بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|61.4075 ج.م
-0.0242%
|62.3334 ج.م
-0.0244%
|
بنك الإسكندرية
|61.3864 ج.م
-0.1383%
|62.3701 ج.م
-0.11%
|
البنك المصري الخليجي
|61.3697 ج.م
-0.1085%
|62.393 ج.م
-0.1101%
|
بنك مصر
|61.2709 ج.م
-0.1849%
|61.7704 ج.م
-0.6119%
|
بنك قناة السويس
|60.9609 ج.م
-0.0603%
|62.3701 ج.م
-0.0611%
|
البنك الاهلي الكويتي
|60.827 ج.م
-0.1714%
|62.3066 ج.م
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أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم
سجلت أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم آخر تحديث المستوى الموضح:
|العمله
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
USDEGP
الدولار الأمريكي
|50.87 ج.م
-0.14%
|50.97 ج.م
-0.14%
|
EUREGP
اليورو
|57.5289 ج.م
-0.1583%
|58.3046 ج.م
-0.1601%
|
GBPEGP
الجنيه الإسترليني
|67.3264 ج.م
-0.1853%
|67.9889 ج.م
-0.1867%
|
CHFEGP
الفرنك السويسري
|61.4075 ج.م
-0.169%
|62.3334 ج.م
-0.1712%
|
DKKEGP
الدنمارك كرونة
|7.7044 ج.م
-0.0212%
|7.8099 ج.م
-0.0215%
|
KWDEGP
الدينار الكويتي
|165.1772 ج.م
-0.46%
|166.7212 ج.م
-0.4579%
|
SAREGP
الريال السعودي
|13.4942 ج.م
-0.0372%
|13.588 ج.م
-0.0373%
|
JODEGP
الدينار الاردني
|71.3618 ج.م
-0.1964%
|71.7887 ج.م
-0.1972%
|
BHDEGP
الدينار البحريني
|134.2731 ج.م
-0.3695%
|135.2312 ج.م
-0.3715%
|
QAREGP
الريال القطري
|13.8676 ج.م
-0.0382%
|13.9816 ج.م
-0.0384%
|
OMREGP
الريال العماني
|131.4657 ج.م
-0.3618%
|132.3896 ج.م
-0.3636%
|
AEDEGP
الدرهم الاماراتي
|13.7808 ج.م
-0.0379%
|13.8769 ج.م
-0.0382%
|
SEKEGP
الكرونة السويدية
|5.2612 ج.م
-0.0145%
|5.3444 ج.م
-0.0147%
|
NOKEGP
النرويج كرونة
|4.854 ج.م
-0.0133%
|4.9231 ج.م
-0.0135%
|
CADEGP
الدولار الكندي
|36.7027 ج.م
-0.1011%
|36.9375 ج.م
-0.1014%
|
AUDEGP
الدولار الاسترالي
|32.3025 ج.م
-0.0889%
|32.7941 ج.م
-0.0901%
|
JPYEGP
الين الياباني
|0.3552 ج.م
-0.001%
|0.3602 ج.م
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الفرنك السويسري اليوم عن طريق موقعنا مصر 365.