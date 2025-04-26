سعر الفرنك السويسري اليوم السبت 26 أبريل 2025 في البنوك

ضمن تقارير العملات نسرد سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك المصرية في بداية الأسبوع السبت الموافق 26 أبريل 2025، التقرير يوضح سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه شراء وبيع آخر تحديث، الجدول يوضح السعر بشكل مبسط مع فقرة أخرى حول أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم، التفاصيل حول سعر الفرنك السويسري اليوم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم آخر تحديث في البنوك المصرية بالجنيه المصري التالي:

البنوك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 61.8804 ج.م 61.8804% 62.087 ج.م 62.087% مصرف أبوظبي الإسلامي 61.5765 ج.م -1.3112% 62.4924 ج.م -0.9637% بنك SAIB 61.46 ج.م 0.04% 62.38 ج.م 0.03% البنك العربى الافريقى الدولي 61.4558 ج.م -0.0966% 62.3823 ج.م -0.0978% بنك القاهرة 61.4558 ج.م -0.0362% 62.3823 ج.م -0.0367% بنك CIB 61.4558 ج.م 0.0121% 62.3823 ج.م 0.0122% البنك الأهلي المصري 61.4558 ج.م -0.0121% 62.3823 ج.م -0.0122% بنك فيصل الإسلامي 61.45 ج.م -0.01% 62.38 ج.م -0.01% بنك نكست 61.4438 ج.م -0.0362% 62.9164 ج.م -0.037% بنك الكويت الوطني NBK 61.4437 ج.م -0.1208% 62.3701 ج.م -0.1223% المصرف العربى الدولى AIB 61.4437 ج.م -0.0242% 62.3701 ج.م -0.0244% بنك البركة 61.4437 ج.م -0.0604% 62.3701 ج.م -0.0611% كريدي أجريكول 61.4075 ج.م -0.169% 62.3334 ج.م -0.1712% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 61.4075 ج.م -0.0242% 62.3334 ج.م -0.0244% بنك الإسكندرية 61.3864 ج.م -0.1383% 62.3701 ج.م -0.11% البنك المصري الخليجي 61.3697 ج.م -0.1085% 62.393 ج.م -0.1101% بنك مصر 61.2709 ج.م -0.1849% 61.7704 ج.م -0.6119% بنك قناة السويس 60.9609 ج.م -0.0603% 62.3701 ج.م -0.0611% البنك الاهلي الكويتي 60.827 ج.م -0.1714% 62.3066 ج.م

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أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم

سجلت أسعار العملات في كريدي أجريكول اليوم آخر تحديث المستوى الموضح:

العمله سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.87 ج.م -0.14% 50.97 ج.م -0.14% EUREGP اليورو 57.5289 ج.م -0.1583% 58.3046 ج.م -0.1601% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.3264 ج.م -0.1853% 67.9889 ج.م -0.1867% CHFEGP الفرنك السويسري 61.4075 ج.م -0.169% 62.3334 ج.م -0.1712% DKKEGP الدنمارك كرونة 7.7044 ج.م -0.0212% 7.8099 ج.م -0.0215% KWDEGP الدينار الكويتي 165.1772 ج.م -0.46% 166.7212 ج.م -0.4579% SAREGP الريال السعودي 13.4942 ج.م -0.0372% 13.588 ج.م -0.0373% JODEGP الدينار الاردني 71.3618 ج.م -0.1964% 71.7887 ج.م -0.1972% BHDEGP الدينار البحريني 134.2731 ج.م -0.3695% 135.2312 ج.م -0.3715% QAREGP الريال القطري 13.8676 ج.م -0.0382% 13.9816 ج.م -0.0384% OMREGP الريال العماني 131.4657 ج.م -0.3618% 132.3896 ج.م -0.3636% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.7808 ج.م -0.0379% 13.8769 ج.م -0.0382% SEKEGP الكرونة السويدية 5.2612 ج.م -0.0145% 5.3444 ج.م -0.0147% NOKEGP النرويج كرونة 4.854 ج.م -0.0133% 4.9231 ج.م -0.0135% CADEGP الدولار الكندي 36.7027 ج.م -0.1011% 36.9375 ج.م -0.1014% AUDEGP الدولار الاسترالي 32.3025 ج.م -0.0889% 32.7941 ج.م -0.0901% JPYEGP الين الياباني 0.3552 ج.م -0.001% 0.3602 ج.م

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