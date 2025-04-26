سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 26 ابريل 2025 : تحديث شامل عن الأسعار في السوق المصري

في يوم 26 ابريل 2025، شهد سعر كيلو الفراخ البيضاء في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بعض التفاوت بين الأسعار في المزارع والأسواق المحلية. سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية حوالي 76 إلى 78 جنيهاً في المزارع، بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلكين بين 83 و85 جنيهاً، حسب المنطقة وجودة المنتج.

هذا التفاوت في الأسعار يعكس عوامل عدة منها تكاليف النقل والتوزيع، الفروقات في الطلب حسب المناطق، وكذلك نوعية الفراخ سواء كانت طازجة أو مجمدة. في بعض الأسواق مثل محافظة المنوفية، وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 85 جنيهاً، مع تسجيل أسعار مرتفعة لبعض المنتجات مثل البانيه الذي بلغ 200 جنيه للكيلو، والفراخ البلدي التي سجلت 120 جنيهاً للكيلو.

شهدت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بفترة شهر رمضان، حيث كانت الأسعار تصل إلى 98 جنيهاً في المزرعة، وانخفضت الآن إلى حوالي 78 جنيهاً، ما يعني تراجعاً يقارب 20 جنيهاً للكيلو، وهذا الانخفاض ساهم في استقرار الأسعار في الأسواق عند المستهلكين عند حوالي 85 جنيهاً للكيلو.

أما بالنسبة للدواجن الأخرى، فقد انخفض سعر كيلو الفراخ الحمراء (الساسو) إلى 73 جنيهاً في المزرعة، وتباع في الأسواق بسعر 92 جنيهاً، بينما سجل كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 109 جنيهات، ووصل سعره للمستهلك إلى 130 جنيهاً. كما شهدت أسعار البانيه انخفاضاً من 210 إلى 190 جنيهاً في بعض المحلات، في حين تراوح سعر كيلو الأوراك بين 90 و100 جنيه، والأجنحة بين 55 و65 جنيهاً.

فيما يخص البط، سجل لحم البط البلدي 120 جنيهاً للكيلو، والبط الفرنسي 75 جنيهاً، والبط المسكوفي بين 95 جنيهاً، مع توافر كتاكيت البط بأسعار تتراوح بين 10 و25 جنيهاً حسب النوع.

على صعيد البيض، انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 110 جنيهات للمستهلك، بعد أن كانت تباع بنحو 165 جنيهاً، كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 110 جنيهات، والبيض البلدي إلى 100 جنيه للمستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن في مصر تعتبر من القطاعات الحيوية التي حققت إنجازات كبيرة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 100 مليار جنيه، ويغطي الإنتاج المحلي حوالي 97% من احتياجات السوق من بداري التسمين، مع إنتاج سنوي يقدر بـ 1.4 مليار طائر في القطاع التجاري، و320 مليون طائر في القطاع الريفي.

هذا المستوى من الإنتاج ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائدة، مع استقرار نسبي في الأسعار رغم التحديات الاقتصادية المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على المستهلكين ويخفف من ضغوط ارتفاع الأسعار في الأسواق.

في الختام، يمكن القول إن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 26 ابريل 2025 يتراوح بين 76 و85 جنيهاً حسب مكان البيع وجودة المنتج، مع وجود انخفاض ملحوظ مقارنة بفترة شهر رمضان، وهو ما يعكس تحسن في توازن العرض والطلب في السوق المصري، ويعزز من استقرار أسعار الدواجن بشكل عام في الوقت الراهن.