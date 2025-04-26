سعر الدرهم الاماراتي اليوم السبت 26 أبريل 2025 أمام الجنيه: جدول مفصل

ضمن تقاريرنا حول سوق العملات نسرد سعر الدرهم الاماراتي اليوم السبت بداية الأسبوع 26 أبريل 2025 آخر تحديث، حيث نوضح في الجدول المفصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري وفق تحديث البنوك الأخير، مع العلم أن البنوك اليوم السبت عطلة أسبوعية لذلك سوف نوضح آخر تحديث في نهاية الأسبوع الماضي، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه التالي آخر تحديث في البنوك المصرية شراء وبيع:

البنوك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 13.8867 ج.م -0.0206% 13.9131 ج.م -0.0253% المصرف العربى الدولى AIB 13.8579 ج.م -0.0054% 13.8851 ج.م -0.0055% بنك البركة 13.8568 ج.م -0.0136% 13.8851 ج.م -0.0136% البنك المركزي المصري 13.8508 ج.م 13.8508% 13.8905 ج.م 13.8905% بنك مصر 13.8478 ج.م -0.0081% 13.8882 ج.م 0.0004% منذ يوم بنك القاهرة 13.8477 ج.م -0.0082% 13.8882 ج.م -0.0082% البنك الأهلي المصري 13.8477 ج.م -0.0028% 13.8878 ج.م -0.0028% بنك نكست 13.8448 ج.م -0.0081% 13.8867 ج.م -0.0081% البنك المصري الخليجي 13.8428 ج.م -0.0245% 13.8889 ج.م 0.0015% بنك التعمير والإسكان 13.8428 ج.م -0.0027% 13.8851 ج.م -0.0027% بنك الإسكندرية 13.8424 ج.م -0.0245% 13.8851 ج.م -0.0245% بنك فيصل الإسلامي 13.84 ج.م -0.01% 13.88 ج.م -0.01% بنك قناة السويس 13.8353 ج.م -0.0136% 13.8851 ج.م -0.0136% البنك الاهلي الكويتي 13.8266 ج.م -0.0388% 13.8719 ج.م -0.0388% بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.8046 ج.م -0.0054% 13.8769 ج.م -0.0055% البنك العربى الافريقى الدولي 13.7893 ج.م -0.0216% 13.8878 ج.م -0.0218% كريدي أجريكول 13.7808 ج.م -0.0379% 13.8769 ج.م -0.0382% بنك الكويت الوطني NBK 13.7182 ج.م -0.0269% 13.9556 ج.م -0.0274% المصرف المتحد 13.5733 ج.م -0.0054% 13.8851 ج.م

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أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم

وصلت أسعار العملات في بنك التعمير والإسكان اليوم آخر تحديث للمستوى الموضح في الجدول في الشراء والبيع:

العملات سعر الشراء سعر البيع USDEGP الدولار الأمريكي 50.90 ج.م -0.01% 51 ج.م -0.01% EUREGP اليورو 57.5628 ج.م -0.0113% 58.3389 ج.م -0.0114% GBPEGP الجنيه الإسترليني 67.3662 ج.م -0.0132% 68.0289 ج.م -0.0133% KWDEGP الدينار الكويتي 160.0429 ج.م -0.0314% 166.8193 ج.م -0.0327% SAREGP الريال السعودي 13.5318 ج.م -0.0027% 13.5964 ج.م -0.0026% AEDEGP الدرهم الاماراتي 13.8428 ج.م -0.0027% 13.8851 ج.م

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في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الدرهم الاماراتي اليوم عن طريق موقعنا مصر 365، ويمكنك متابعة سعر صرف باقي العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري كذلك من خلال تقاريرنا حول سوق العملات بشكل دوري، حيث نوفر تقارير حول سعر الصرف وفق تحديث البنوك في ظل توتر السوق العالمي الحالي في سوق العملة وسوق الذهب كذلك بسبب القرارات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي كذلك.