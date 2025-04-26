تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5446 للشراء في تحديث 02:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 26 أبريل الساعة 2:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5469 جنيهًا للبيع و5446 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5474 جنيهًا للبيع و5451 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 5013 جنيهًا للبيع و4992 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5018 جنيهًا للبيع و4997 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4790 جنيهًا للبيع و4770 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4101 جنيهًا للبيع و4084 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3190 جنيهًا للبيع و3177 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2734 جنيهًا للبيع و2723 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2737 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 170092 جنيهًا للبيع و169381 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 170269 جنيهًا للبيع و 169559 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 38320 جنيهًا للبيع و38160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 26 أبريل الساعة 2:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4765 جنيه للشراء، وللبيع 4785 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23825 جنيه للشراء، وللبيع 23925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47650 جنيه للشراء، وللبيع 47850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 119125 جنيه للشراء، وللبيع 119625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 238250 جنيه للشراء، وللبيع 239250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 476500 جنيه للشراء، وللبيع 478500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 714750 جنيه للشراء، وللبيع 717750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 953000 جنيه للشراء، وللبيع 957000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1191250 جنيه للشراء، وللبيع 1196250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.